Hay 10 zonas conflictivas para hacer campaña

Desde que se lanzó la convocatoria para las elecciones generales del 3 de mayo, el escenario político boliviano ha sido testigo de varias situaciones de agresiones físicas, verbales y advertencias de impedir el ingreso a determinadas tiendas políticas.

Los Tiempos registró al menos 10 zonas del país donde se dieron hechos de intolerancia en cinco departamentos (ver infografía): Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Potosí , Chuquisaca y Oruro.

El Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de sus grupos de choque y simpatizantes, se ha encargado de promover hechos violentos, amén de defender sus considerados bastiones.

Muestra de ello es que, en las dos últimas semanas, la ciudad de El Alto fue escenario de hostigamiento a los adversarios políticos del MAS, entre ellos los candidatos de las alianzas Creemos, Luis Fernando Camacho a la presidencia y Marco Pumari a la vicepresidencia, además de Juntos, Jeanine Añez y Samuel Doria Medina.

“Lamentablemente, el MAS desde 2005 su accionar se caracterizó por excesos, agresiones, violencia para impedir a sus zonas denominadas ‘rojas’, estamos hablando del Plan 3.000 en Santa Cruz, el Chapare, El Alto, Potosí, zonas rurales en diferentes departamentos”, dijo el analista Paul Antonio Coca.

Aseveró que esto “no es correcto porque todos tienen derecho a la expresión y hacer campaña por todo el territorio boliviano”.

Pero no sólo el MAS promovió acciones intolerantes. No obstante, la advertencia de no permitir hacer campaña también va para el MAS. Por ejemplo, el dirigente de Adepcoca, Franclin Gutiérrez, advirtió que no permitiría el ingreso del candidato a senador por Cochabamba del MAS, Andrónico Rodríguez, a los Yungas paceños. Sin embargo, llegado el momento el dirigente del trópico cochabambino llegó a este sector y pudo hacer su actividad política.

Esta confrontación también se da entre los partidos denominados opositores al MAS.

No faltan los ataques verbales, sobre todo en Santa Cruz, de los candidatos de Creemos, Comunidad Ciudadana (CC) y Juntos, por el supuesto uso de bienes del Estado, o por último promover un fraude.

El MAS minimiza y la oposición pide garantías

El concejal y dirigente del MAS en La Paz Jorge Silva, señaló que no salió ninguna instrucción orgánica de interferir las actividades proselitistas de los contrarios al MAS y aseveró que los hechos de violencia en El Alto y otras regiones fueron aislados.

Pero el candidato a senador por La Paz de la alianza Juntos, William Bascopé, pidió que organismo internacionales lleguen al país para garantizar elecciones pacíficas y que todos los partidos puedan hacer campaña.

El candidato presidencial de CC, Carlos Mesa, también se manifestó al respecto y pidió al Gobierno garantías para hacer proselitismo, sobre todo en zonas donde el MAS tiene sus bastiones.

El jefe de campaña del MAS, Evo Morales, propuso un pacto para que todos puedan hacer campaña, pero su propuesta fue rechazad porque el exmandatario “fue uno de los que más incitó a la violencia”, según sus opositores.

COCHABAMBA

5 de diciembre de 2019 (Agresiones)

Dos grupos de estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) que respaldan y rechazan la llegada del entonces presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Pumari, se enfrentaron e intentaron agredir al dirigente en su visita a Cochabamba.

Los universitarios lanzaron piedras a la comitiva del líder potosino, que tuvo que escapar desde la Facultad de Tecnología hacia su vehículo, en medio de la tensión.

LA PAZ

24 de enero (Agresiones)

Un grupo de personas, presumiblemente simpatizantes del MAS, agredieron a Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en inmediaciones de la plaza Camacho y la línea celeste del teleférico del centro de La Paz.

El binomio se encontraba en la feria de Alasitas. “¡Camacho racista, ¡fuera!”, “¡Nadie te quiere!”, gritaron los contrarios a Camacho y Pumari. Los atacantes les lanzaron botellas desechables, cáscaras y papeles, por lo que tuvieron que refugiarse en el subsuelo del mercado Camacho.

SANTA CRUZ

5 de febrero de 2020 (Agresiones verbales)

En la feria Barrio Lindo de Santa Cruz, Carlos Mesa es abucheado e insultado por personas afines al MAS que lo tildaban de asesino, racista y limosnero.

COCHABAMBA

12 de febrero (Amenazas)

Simpatizantes de Luis Fernando Camacho, de Creemos, que se preparaban para recibirlo en Quillacollo, se enfrentaron a gritos con otros grupo de personas supuestamente del MAS en plena plaza San Ildefonso.

LA PAZ – YUNGAS

12 de febrero (Amenazas)

Franclin Gutiérrez, dirigente de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas de La Paz, advirtió que no permitirán campaña del MAS en esa región; sin embargo, el postulante a senador Andrónico Rodríguez llegó a La Asunta el pasado 29 de febrero.

NORTE DE POTOSÍ

13 de febrero (Amenazas)

El dirigente campesino Sebastián Felipe Gabriel, curaca de la región del Norte Potosí, dijo que no garantiza la seguridad de los candidatos del bloque opositor al MAS que intenten ingresar a su sector.

ORURO

10 de febrero (Peleas)

Los pobladores orureños se encontraron divididos en el aniversario por los 239 años de la gesta libertaria. La presencia de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, provocó abucheos de un sector y apoyo de otro, durante los actos cívicos.

CHUQUISACA

17 de febrero (Amenazas)

El exejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch), Román Barrón, afirmó que organizaciones sociales determinaron que “no se permitirá hacer campaña en el área rural” de esa región a opositores al MAS.

COCHABAMBA

Trópico (Amenazas)

Hay temor porque no existen policías y sólo vigilancia sindical. En anteriores elecciones se registraron agresiones contra militantes de Comunidad Ciudadana.

EL ALTO

26 de febrero de 2020 (Agresiones)

En la ciudad de el Alto, seguidores del MAS provocaron violencia que derivó en agresiones a periodistas y la detención de algunas personas, en una conferencia del candidato vicepresidencial de Creemos, Marco Pumari, en instalaciones de un hotel que sufrió rotura de vidrios, encendido de fogatas en las inmediaciones, y pedían la cabeza del candidato.

Varias personas fueron arrestadas.

EL ALTO

29 de febrero de 2020 (Peleas)

En la inauguración de la casa de campaña de Juntos en la Ceja de El Alto, afines al MAS intentaron sabotear este evento e impedir la presencia de la candidata Jeanine Áñez y Samuel Doria Medina. Producto de esto, efectivos de la Policía arrestaron a dos personas.