Horóscopo de hoy: predicciones de Josie Diez Canseco para el lunes 9 de marzo

ARIES (20 MAR – 19 ABR): Tendrás una actitud más tolerante, el cariño y confianza que te brindará el ser amado hará que te des cuenta que solo depende de ti la felicidad. Tomar decisiones apresuradas podría traerte problemas en lo laboral, no es momento de arriesgar. Tu número de la suerte para hoy es el 22.

TAURO (20 ABR – 20 MAY): Te mostrarás paciente y comunicativa, lograrás romper el hielo y acercarte a esa persona especial, habrá mucha compatibilidad entre ustedes. No fuerces tu destino, deja que las cosas en lo económico surjan naturalmente. Tu número de la suerte para hoy es el 10.

GÉMINIS (21 MAY – 21 JUN): Conversarás con amigas sobre asuntos del corazón, te darán consejos muy útiles que te ayudarán a hacer realidad un sueño romántico largamente esperado. En lo laboral, piensa que en determinado momento es conveniente ser flexible. Tu número de la suerte para hoy es el 8.

CÁNCER (22 JUN – 21 JUL): Día intenso en lo que se refiere a sentimientos y deseos, el intercambio emocional con tu pareja será muy apasionado. Hoy pondrás en práctica tus conocimientos en asuntos económicos y apostarás a ganador. Tu número de la suerte para hoy es el 11.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

LEO (22 JUL – 22 AGO): Tu relación de pareja empezará a mejorar, la comunicación será mucho más fluida y armoniosa, hoy podrán aclarar malos entendidos. Tu salud mejorará y podrás retomar tus asuntos laborales con mayor energía. Tu número de la suerte para hoy es el 19.

VIRGO (23 AGO – 22 SET): Día de experiencias agradables, alguien que te interesa tendrá atenciones especiales hacia ti, hoy empezarán un trato mucho más íntimo. No des tantas vueltas y arriésgate a aceptar el trabajo que te propondrán. Tu número de la suerte para hoy es el 5.

LIBRA (23 SET – 22 OCT): Te mostrarás apasionada y te dejarás llevar por tus instintos y emociones, tu vida afectiva será intensa y estimulante. Por no pedir ayuda, hoy terminarás confundiéndote sola. Tu número de la suerte para hoy es el 1.

ESCORPIO (23 OCT – 22 NOV): Día de armonía a nivel afectivo, tendrás la oportunidad de hablar de tus sentimientos y de lo quieres para tu relación, se aclararán los problemas que provocaban discusiones. La práctica de deporte te hará muy bien. Tu número de la suerte para hoy es el 4.

SAGITARIO (23 NOV – 22 DIC): Día de buena comunicación y creatividad que hará excitante tu vida en pareja, evita la impaciencia y las exigencias que podrían poner la nota discordante. Tendrás una gran tendencia a manifestar tus tensiones en el plano laboral. Tu número de la suerte para hoy es el 6.

CAPRICORNIO (23 DIC – 21 ENE): Estarás romántica y afectuosa, demostrarás tus sentimientos con intensidad, surgirán algunos problemas con tu pareja por celos, pero pasarán rápido. Descubrirás las cosas que te provocan estrés y las desecharás. Tu número de la suerte para hoy es el 14.

ACUARIO (22 ENE – 17 FEB): Cambios en tu vida afectiva traerán a alguien del pasado con una nueva propuesta que te ilusionará, hoy empezarás una etapa mucho más auspiciosa. Las personas de tu entorno familiar te ayudarán en tu desarrollo profesional. Tu número de la suerte para hoy es el 12.

PISCIS (18 FEB – 19 MAR): Irradiarás misterio y pasión, las posibilidades románticas estarán por donde vayas, aunque tú no las busques, no rehúyas al amor, alguien que vale la pena espera por ti. Cuidado con trabajar excesivamente, tu salud no puede verse afectada. Tu número de la suerte para hoy es el 9.

Fuente: https://www.whatthegirl.com