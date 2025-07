“El 50% del parque automotor no puede salir a trabajar por falta de combustible”, dice dirigente de la Confederación de Choferes

Ayer, el presidente Luis Arce afirmó que el abastecimiento de combustible no estaba garantizado mientras no se garantice el financiamiento externo.







Fuente: Unitel

La falta de combustible continúa afectando a varios sectores de la economía nacional. El dirigente de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui, afirmó este miércoles que el parque automotor solo está trabajando con el 50% de sus unidades debido a la falta de diésel y afirmó que la situación ya se tornó insostenible para el sector.

“El 50% del parque automotor no puede salir a trabajar por falta de combustible, prácticamente ya el tema de los buses, en las terminales, están totalmente vacíos. Hay afluencia de pasajeros, pero no tenemos le tema de los buses porque no tenemos el diésel para hacer los viajes”, dijo.

Según el dirigente, “sin combustible el transportista no se va a mover” y aseveró que “a consecuencia de eso incluso suben los precios, ya prácticamente se está llegando a una instancia totalmente insostenible”.

[Foto: Rossangela Sanabria- UNITEL] / Filas de combustible en la carretera La Paz- Oruro.

Los choferes pasan hasta tres días esperando diésel en las estaciones de servicio y denuncian que no tienen ni servicios básicos ni alimento.

“Estamos esperando tres días”, dijo un chofer. “No le interesa la vida de los choferes”, señaló su acompañante.

Don Genaro, un chofer del transporte pesado, relató que no tiene acceso a comida ni agua y que cada día es un “sufrimiento”.

“No tenemos ni servicios básicos, ni agua, ni comida, eso es lo que tenemos que sufrir como transportistas internacionales”, dijo.

Relató que antes se hacía tres o cuatro viajes, pero ahora al mes hacemos uno o dos.

Otro chofer dijo: “No hay servicios básicos, estamos abandonados los transportistas”.

La situación se repite en casi todas las estaciones de servicio de La Paz y El Alto, con cuadras de vehículos esperando por combustible.