La gente compra alimentos ante temor de contagios y cuarentena en La Paz

En los diferentes mercados de la urbe paceña, la población se abastece, en mayor medida, de alimentos debido al temor de que en cualquier momento se registren casos de coronavirus (Covid-19) en La Paz y que luego se declare cuarentena.

Compradores consultados por este medio también afirmaron que tienen traumas a partir del desabastecimiento de productos de primera necesidad, que se sintió durante la crisis política de 2019, después del fraude electoral que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre.

En un recorrido por zonas de comercio, como el Cementerio, Garita, Max Paredes y el mercado Rodríguez, se evidenció una concentración inusual de las personas que se aprovisionaban de carnes, granos, aceites, verduras, frutas y artículos de limpieza, que en su mayoría sufrieron un incremento en los precios, ocasionado por el agio y la especulación.

«Vine a comprar un quintal de arroz, de azúcar y dos bolsas arroberas de fideos, todo subió, pero en mi familia tenemos miedo a que en Santa Cruz se declare en cuarentena y los alimentos ya no lleguen a La Paz por la expansión del coronavirus», manifestó Sofía Mollericona, una ama de casa.

Mientras una pareja que estaba cargando a su bebé mencionó que en noviembre pasado sufrieron la falta de productos de la canasta familiar y que no quieren pasar por lo mismo en los siguientes días, por eso prefieren anticiparse a cualquier evento que venga ocasionado por el Covid-19.

A la vez, tres señoras, mientras hacían fila en la distribuidora Emapa, manifestaban: «Ya no llegarán los productos. En Santa Cruz ya no permitirán la salida de arroz ni azúcar, van a declarar cuarentena igual que en Oruro por la enfermedad del virus, entonces ya no habrá para comprar y peor va a estar».

Por otro lado, debido a que la gente se volcó hacia los comercios y provocó una mayor demanda, en comparación a días anteriores, ocasionó el alza de precios. En algunos puntos de venta había fila para comprar harina, muchos decían que es para elaborar pan y que temen que en los próximos días el precio del pan suba o este producto desaparezca.

Asimismo, los dueños de las abarroterías que hay en la calle Gallardo, en La Paz, vendían sin descanso fideo, azúcar, harina, manteca, aceite y arroz.

El quintal de este último estaba a precios por encima de 220 bolivianos, que puede ser más, dependiendo del tipo de grano y la marca, cuando hace dos semanas estaba en 180 bolivianos.

Entre los alimentos más requeridos está el huevo, que se encuentra en pocos lugares y a costos altos. Un maple de huevos de 30 unidades estaba ayer en 27 bolivianos, cuando antes era a 20 bolivianos. Durante los conflictos sociales de noviembre pasado, la misma cantidad llegó a costar hasta 60 bolivianos. En el caso del aceite a granel, en ese entonces dos litros subió de 17 a 30 bolivianos. Actualmente se vende entre 17 y 20 bolivianos, dependiendo del lugar.

«Cuánto quieres caserita, eso nomás hay. No hay ni para escoger, escaso está», es lo que decía una de las vendedoras de huevo.

Pero no solamente los vendedores estaban sin tiempo, sino también los taxistas, por la mayor demanda para transportar las compras hechas; además de los cargadores, también conocidos como aparapitas, que afanosos trasladaban los alimentos desde los camiones que llegaron para abastecer a las tiendas.

Cuando se le preguntó a las comerciantes del porqué se elevaron los costos, respondían que está «escaso» y que los productores les proveían en pocas cantidades, por la mayor demanda que hay en todo el país.

No obstante, en el caso de las verduras se evidenció una venta regular sin que los precios hayan variado, sólo se vio una diferencia máxima de un boliviano más por la oferta por «montón» o la libra, ya sea de zanahoria, haba, cebolla, tomate u otros vegetales.

Oficialmente hasta ayer se reportaron 10 casos confirmados por coronavirus en el país, dos en Santa Cruz, siete en Oruro y uno en Cochabamba.

Ediles controlan mercados para evitar especulación de precios

El personal de la Alcaldía de La Paz realizó ayer controles a centros de abasto y ferias vecinales para evitar la especulación de precios de productos que se pudo generar por la presencia del coronavirus (Covid-19) en Bolivia, informó la directora de Mercados, Paola Valdenassi.

En La Paz no existen casos confirmados de la pandemia, sin embargo, la labor edil buscó garantizar el regular abastecimiento de alimentos, además se orientó a los comerciantes sobre medidas de bioseguridad en la manipulación de productos, señaló.

Centenares de vecinos acudieron ayer a los mercados para comprar productos de primera necesidad, por ejemplo, en el mercado de Villa Fátima, donde se hizo un operativo. En la mayoría de los puestos de venta se exhibían los precios.

«Si se identifica la especulación en los precios de productos de primera necesidad se realizará la coordinación con instancias gubernamentales, como la Oficina de Defensa al Consumidor y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, a fin de tomar acciones legales», afirmó Valdenassi, quien participó del control.

La dirección de mercados y la Intendencia Municipal movilizó a 150 funcionarios en todos los macrodistritos. Paralelamente, se controló el uso de barbijos, guantes, gorra y filipina en vendedores de las actividades económicas de expendio de bebidas y alimentos en mercados y comercio en vías públicas.

