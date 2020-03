La transmisión del COVID-19se realiza por las gotitas procedentes de la tos o los estornudos que realizamos, pero no a través de partículas suspendidas en el aire. Así lo ha afirmado el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha analizado todas las evidencias científicas sobre el virus existentes hasta la fecha.

El documento de la OMS ha señalado, no obstante, que existe riesgo de contagio si no se mantiene la distancia de seguridad recomendada de un metro, ya que estamos más expuestos a las gotitas respiratorias con capacidad infectiva que produce una persona contagiada cuando tose o estornuda.

También ha insistido el organismo internacional en la importancia extrema de la higiene frecuente de las manos y la limpieza y desinfección ambiental. El virus puede transmitirse con tan solo tocar una superficie o un objeto con el que haya estado en contacto una persona infectada.

La OMS sale así a corregir el estudio de los científicos de los Institutos Nacionales de Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad de Princeton publicado en The New England Journal of Medicine.

Este trabajo aseguraba que el coronavirus SARS-CoV-2 aguantaba suspendido en el aire hasta tres horas de media y que era capaz de mantenerse con capacidad de contagio en superficies como el plástico o el acero inoxidable hasta tres días y en el cartón hasta 24 horas.

La OMS recuerda que ese estudio se ha llevado a cabo en el laboratorio, usando aparatos que no reflejan las condiciones reales de la tos o el estornudo humanos.