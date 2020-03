Las propiedades del chuño

De los mismos creadores de Bolivia país blindado, el sexo de las piedras, la papalisa mejor que el viagra, inyectenmé el virus y ahora sí, guerra civil, llega el nuevo invento, nosotros los que comemos chuño somos inmunes.

No cabe duda que la falta de educación sumada a la imbecilidad y el dogmatismo, nos lleva a ser vistos como el país más inculto e insensible del mundo. Las papas deshidratadas o chuño, no es más que un alimento rico en carbohidratos y principalmente almidón, además cuenta con vitamina, B1, B3 y B6. Así como potasio, fósforo y magnesio. Es un tubérculo que contribuye a nuestra dieta, es muy americano, pero no es, según estudios científicos en nutrición, la vacuna contra ningún virus en particular.

Lo curioso es que mientras el país lucha para evitar más contagiados y muertes por el coronavirus, como sucede en el mundo, el expresidente Evo Morales no se inmuta y sigue bombardeando a sus bases con discursos y dineros para movilizarlos contra las disposiciones del gobierno de transición.

Hasta el momento no hemos escuchado del exmandatario un llamado a sus bases para que se queden en casa, preserven su vida y la de sus familias. Lo que el masismo quiere es jugar a la política, sin pensar cuantos mueren. Recordemos, lo mismo hizo cuando huyó y ordenó cercar las ciudades para evitar el ingreso de alimentos y pago a sus hordas para enfrentarse a la fuerza pública.

De momento lo único que se puede hacer es realizar medidas preventivas, evitar la expansión comunitaria del virus. Con un sistema de salud de malas condiciones debido a un presupuesto siempre recortado por otras urgencias como las canchas, los aeropuertos y los museos. Solo nos resta esperar la conciencia de la población para que la pandemia no llegue al nivel 4 y se salga de control como en España o Italia.

Debemos esperar que los países capacitados en hacer ciencia y tecnología avanzada logren una vacuna contra la enfermedad. De tener un prototipo de inmunización efectivo, se pondría en aplicación en los países de mayor capacidad económica. Se cree que llegaría al resto del mundo en un plazo no menor de 3 meses. Hasta ese momento muchos discursos salvadores pueden aparecer.

Fuente: Facebook Richard Arispe