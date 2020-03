Ministro de Salud exige mayor sensibilidad ante negativa de vecinos de enterrar un muerto por Covid-19

El ministro de Salud, Aníbal Cruz, pidió el martes a la población tener mayor sensibilidad, después de que un grupo de vecinos impidió la pasada jornada el entierro de una persona fallecida con COVID-19 en un cementerio de Santa Cruz.

«Es increíble que no dejen entrar un muerto a un cementerio, la población debe estar debidamente informada porque de otra manera no vamos a poder enterrar a nuestros muertos, no vamos a poder atender a nuestros pacientes, no vamos a poder vivir entre bolivianos», manifestó Cruz, durante la inspección a una nueva infraestructura de la Caja Nacional de Salud en El Alto.

Afirmó que los bolivianos tienen que estar conscientes que solo unidos podremos luchar contra esta pandemia, que incluso «hizo arrodillar» a potencias mundiales en su sistema de salud, como Estados Unidos.

«Si nosotros no nos vamos a cuidar entre todos en qué condiciones vamos a sobrevivir y enfrentar esta pandemia. Entre vecinos y autoridades tenemos que hablar de esta enfermedad, porque de otra manera ¿vamos a terminar quemando a nuestros pacientes?», cuestionó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Sin embargo, remarcó que el Gobierno no dejará morir a los enfermos solo porque algunos vecinos no quieren ni siquiera que se atienda a los pacientes con el coronavirus en centros de salud de sus zonas.

«Yo puedo ser el próximo enfermo, ustedes pueden ser los próximos enfermos, por tanto, le ruego a la población (tener) sensibilidad. Acá se va a disminuir la mortalidad solo cuando la gente entienda que debe cuidarse, aislarse, cuidar a los enfermos, pero si no nos vamos a cuidar, vamos a hostigar y vamos a creer que el enfermo de coronavirus es un leproso, lo único que haremos es sentenciar a muerte a nuestros seres queridos», advirtió.

Asimismo, anticipó que se hará uso de todos los hospitales del país, aunque sea del sector privado para atender a los enfermos.

«Todas las infraestructuras del país en el momento determinado vamos a utilizar, todos, (hasta) clínicas privadas ¿no han visto en otros países? Han intervenido hospitales privados, los han nacionalizado», apuntó.

La pandemia, hasta el momento, causó en Bolivia seis muertos y más de 100 casos positivos.