Personas narcisistas: solos y sin empatía

La sicóloga y sicoterapeuta Aline Vater se remite al sistema de clasificación de la American Psychiatric Association, el llamado DSM-5, con nueve criterios y de los que hay que cumplir 5, como mínimo, para hablar de trastorno de la personalidad narcisista.

¡Ni se atrevan a criticarme!

«La característica de un trastorno de la personalidad narcisista no es solo la buena opinión que un narcisista tiene de sí mismo, sino la debilidad de sus argumentos», afirma Vater. Este puede ser el caso de un trabajador convencido de sus ideas, pero que no recibe los aplausos deseados por parte de sus colegas, porque creen que su propuesta es más bien mediocre y, por lo tanto, no reaccionan con entusiasmo.

Su idea se debate, se critica y, al final, no se acepta. La persona se siente muy herida y rechazada. La frustración es tan grande que siente una profunda rabia. Sin embargo, enmascara su desconcierto tras una fachada de arrogancia y prepotencia. No entiende por qué la mitad de los colegas no fueron capaces de ver que su idea era «fabulosa».

Soledad y sin empatía

En muchos casos, la persona narcisista no solo tiene problemas en el trabajo y con los colegas, sino también en su vida privada. «Las personas con un pronunciado trastorno de personalidad narcisista a menudo entran en conflicto con otras personas», explica Vater.

Además, estos «muestran una extrema falta de empatía. Pueden saber cuándo los otros están tristes, pero realmente no pueden ponerse en el lugar del otro», explica la sicóloga.

De hecho, Vater da un consejo en caso de que alguien pueda pensar que tiene un trastorno de este tipo: «Si alguien tiene problemas con otras personas una y otra vez, ciertamente es bueno obtener asesoramiento psicológico de un profesional familiarizado con el narcisismo», afirma la terapeuta.

Narcisista: Yo, yo y yo.

El narcisismo rara vez viene solo

Los constantes conflictos no solo son extremadamente desagradables para el entorno de la persona narcisista, sino también para ella misma. La sensación de estar solo, incomprendido y no sentirse amado es para los afectados muy deprimente. «Los narcisistas a menudo acuden (a un terapeuta) a recibir tratamiento debido a otros síntomas», dice Vater, por ejemplo por depresión o drogadicción. En sicología, estos problemas se llaman comorbilidades, es decir, trastornos o enfermedades adicionales.

Para poder detectar con seguridad el trastorno de personalidad narcisista es necesario realizar una entrevista varias horas que, a menudo, puede alargarse a varias semanas. «También es útil para realizar un diagnóstico hablar con alguien que conoce bien a la persona», agrega Vater.

Reconocer el patrón

Hacer una terapia es aconsejable, pero «por definición, los trastornos de la personalidad son patrones que tienen sus raíces en la infancia y son estables durante toda la vida», aclara la sicóloga. Por lo tanto, no se trata de curar, sino de entender por qué se ha desarrollado este modelo de conducta y «diseñar una especie de manual” que haga posible que el paciente lidie con dicho trastorno.

Los narcisistas recibieron o demasiadas alabanzas o percibieron mucho rechazo por parte de sus padres en la infancia. «En ambos casos, sus necesidades no fueron alimentadas». Esto puede resultar en el desarrollo de un yo sobredimensional. En realidad, se trata de una persona con el alma asolada.

Supongamos que esa persona, después de algún tiempo en terapia, en una de las conferencias se ve confrontada con una situación en la que espera mucho de sus colegas. Su deseo de ser admirado y valorado no se ha desvanecido. Se sigue sintiendo herido y avergonzado con rapidez si se rechaza una propuesta suya.

Sin embargo, esta vez ya no culpa a los otros por tener su autoestima por los suelos, sino comprueba el patrón por el que se rigen esos sentimientos que siente y lo atormentan. De esta manera, podría cambiar gradualmente su comportamiento hacia los demás: menos enojo, menos expectativas exageradas y más empatía. Probablemente estaría también menos solo.

