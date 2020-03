Por una firma, 11 pacientes con cáncer están sin tratamiento

miércoles, 04 de marzo de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Verónica Zapana S. / La Paz

“Espero desde hace una semana el tratamiento de radioterapia. Pero no sabemos hasta cuándo estaremos así. Nos indicaron que no hay director en el hospital y por eso (no dan autorizaciones). Pero mientras tanto, ¿qué hago? Mi salud está peor”, lamentó José, un paciente con cáncer del Hospital de Clínicas que clama a las autoridades la designación de una nueva autoridad.

No es el único. Al menos 11 pacientes necesitan tratamientos de radioterapia y braquiterapia, pero no pueden acceder a ellos por la falta de una firma del director del nosocomio.

La presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares, Rosario Calle, denunció que los enfermos se declararon en emergencia ante la falta de un director.

“Hace una semana que no han designado un director del Hospital de Clínicas y los más perjudicados son los pacientes con cáncer porque no pueden recibir su tratamiento de radioterapia y braquiterapia”, informó Calle.

¿Por qué es tan importante la designación de esta autoridad? Calle aseguró que sin la firma del director no se puede enviar el reporte médico del paciente al Ministerio de Salud, entidad que autoriza el acceso al tratamiento.

“Con la falta de esta autoridad, los pacientes con cáncer son los más perjudicados”, dijo y precisó que si no tienen respuesta de las autoridades departamentales de forma “urgente” protestarán en las calles.

Este medio buscó al director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Weimar Arancibia, para pedir un informe sobre la destitución del exdirector (Omar Rodas) y la nueva designación. Pero no respondió las llamadas.

Desde el Sedes se informó que hoy posesionarán a la nueva autoridad del nosocomio para viabilizar los trámites.

Los pacientes con cáncer aseguraron que en las próximas horas se declararán en emergencia porque el equipo de Cuidados Paliativos no está funcionando de forma adecuada.

“Las ambulancias no tienen gasolina. No hay chofer para un turno”, sostuvo Calle.



