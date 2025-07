Gary Prado: “La crisis es una factura que la población le cobra al MAS”

El jefe de campaña de la alianza Unidad, Gary Prado, atribuyó el respaldo a Samuel Doria Medina al desgaste del modelo masista, marcado, según dijo, por la crisis económica y la salida del escenario político de Evo Morales y Luis Arce.

Tras la difusión de los resultados de la segunda gran encuesta Uno Decide, la alianza Unidad, que postula al candidato Samuel Doria Medina, quien se ubicó en primer lugar de la intención de voto a nivel nacional, con el 19,6%, considera que la población busca alternativas al Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Quienes estaban primero en la anterior encuesta hoy han bajado al tercer lugar. La explicación es la crisis económica. La gente hace responsable al MAS y a todas sus vertientes de la situación económica que vivimos. Eso se traduce en el respaldo a candidaturas de proposición democrática como la de Samuel», afirmó Gary Prado, jefe de campaña de la alianza Unidad, en Que No Me Pierda, de Red Uno.

Respecto al porcentaje de indecisos, apuntó que deben trabajar en la campaña para convencer a la gente de cuál es la alternativa a la situación del país.

«No me preocupa porque estamos viviendo un fin de ciclo. Durante los últimos cuatro procesos electorales, el masismo ganaba con más del 50% las elecciones, eso se ha dividido en cuatro fracciones, una no participa y tres están. Eso hace que haya gente indecisa que antes pudo haber votado por el masismo y hoy ya no cree en él, está indecisa», indicó.

Subrayó que además están fuera de escena Evo Morales y Luis Arce. «Con la crisis económica, es una factura que la población le cobra al MAS, la gente está buscando alternativas, por eso tenemos cerca de un 20%, un poco más abajo Jorge Quiroga y Manfred Reyes Villa, que no tienen nada que ver con el masismo y se están postulando como una alternativa al modelo planteado durante más de 20 años», aseveró.

En ese sentido, afirmó que en lo que queda de la campaña, se reducirá el número de indecisos. «Es muy probable una segunda vuelta entre opositores al modelo masista. Lo ideal sería mayoría absoluta en primer vuelta para darle gobernabilidad a la próxima administración, pero el pueblo toma la decisión final», dijo.

También afirmó que las puertas de la alianza Unidad están abiertas para los candidatos «que no lograron el suficiente apoyo».