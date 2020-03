Presidenta Áñez compromete dotación de más equipos de terapia intensiva para enfrentar el coronavirus en La Paz y El Alto

Presidenta Áñez coordina acciones preventivas para enfrentar el coronavirus con autoridades de La Paz y El Alto

La Paz, 23 mar (ABI).- La presidenta Jeanine Áñez sostuvo el lunes una reunión con el gobernador Félix Patzi, la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón y el alcalde de La Paz, Luis Revilla, para coordinar acciones articuladas para enfrentar el coronavirus.

«Esta reunión convocada por la presidenta Jeanine Áñez ha tenido el objetivo de coordinar en el departamento de La Paz, como (también) se va a hacer en el resto de departamentos, con las autoridades a nivel departamental y municipal, una reunión de coordinación para ver como enfrentamos de forma articulada y consensuada a este enemigo común: el coronavirus», informó el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, delegado presidencial en el departamento de La Paz para coordinar acciones preventivas en la lucha contra el COVID-19.

Dijo que la Presidenta en su mensaje a las autoridades locales pidió llamar a la reflexión y hacer entender a la población de que este problema no es un chiste, ni un invento, sino es una pandemia mundial que pone en riesgo la salud y la vida de las personas.

El alcalde Revilla destacó la reunión con la Presidenta y sus ministros, porque se ajustó algunos mecanismos de coordinación institucional para garantizar el cumplimiento de la cuarentena.

«En este momento lo más importante es que la gente permanezca en sus casas, que no salga a la calle, salvo para adquirir los productos de primera necesidad. Se están evaluando otras alternativas adicionales para garantizar efectivamente estas medidas y por supuesto para trabajar en torno a los establecimientos de salud», manifestó la autoridad edil.

Señaló que en el encuentro también se definió que en los próximos días los hospitales de La Paz, El Alto y el resto de departamentos ya contarán con equipos de terapia intensiva, para estar preparados para enfrentar esta enfermedad.

A su turno, la alcaldesa Soledad Chapetón anunció que activarán los comités distritales de la urbe alteña para dialogar con algunos sectores sociales e informarles la importancia que tiene cumplir con la cuarentena.

«Esta enfermedad en palabras sencillas incuba y no se va a presentar en este momento, pero si somos descuidados, si no nos lavamos las manos, sino asumimos este compromiso de salubridad con todas estas acciones de prevención, Dios no quiera, podemos tener alguna presentación de algún caso dentro de nuestro territorio municipal», señaló la alcaldesa Chapetón.

Por su parte, el gobernador Patzi dijo que la prioridad es prepararse y equipar los hospitales con equipos de terapia intensiva.

«En alguna medida la población tiene que estar tranquila, vamos a poder atenderlos, si se necesitara la atención en terapia intensiva, vamos a instalar más camas, estamos hablando de alrededor 200 camas», refirió.

Fuente: ABI