Reos dañaron cámaras de seguridad en El Abra

La Directora Departamental de Régimen Penitenciario afirmó que constantemente las autoridades deben reparar las cámaras que son dañadas, en la cárcel de Cochabamba.

Cochabamba.- La directora departamental del Régimen Penitenciario, Pamela Suárez, denunció ayer que los convictos del penal de máxima seguridad de El Abra en Cochabamba inutilizan las cámaras de seguridad que están en ese recinto penitenciario.

“Funcionan las cámaras de seguridad, en su totalidad, pero quiero decirles que no nos encontramos en una guardería, sino en un centro penitenciario, donde ellos se dan modos para dañar, una y otra vez las cámaras”, informó a los periodistas.

Agregó que constantemente las autoridades deben reparar las cámaras que son dañadas en El Abra.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Estamos en ese dilema, sabemos que en el día es un mundo y en la noche es otro. Siempre estamos en constante vigilancia, haciendo constantes requisas, pero hay cosas que se nos escapan de las manos, incluso habiendo custodios policiales en cada piso del bloque ‘C’”, complementó.

Suárez explicó que el reglamento de ese centro establece que un reo no puede permanecer más de tres meses en el bloque ‘C’, al que son remitidos los presos por indisciplina o violencia.

En otro tema, Pamela Suárez informó que un reo fue encontrado muerto en su celda en la cárcel de máxima seguridad de El Abra.

“El día de ayer (viernes) una persona ha fallecido, de 43 años, de nombre Julio Ángel Cristóbal Martínez, que se encontraba dentro de la población de El Abra”, informó a los periodistas.

Suárez relató que ese reo fue trasladado hace cinco días al bloque ‘C’ de la cárcel de El Abra, por haber atacado con un arma punzocortante a otro interno de ese centro penitenciario.

“Por indisciplina fue llevado al bloque ‘C’ para evitar más incidentes con el convicto. El viernes recibo una llamada del director, informándome acerca del fallecimiento”, dijo la autoridad penitenciaria.

Detalló que el interno fue encontrado con pedazo de tela amarrado al cuello por eso se presume que “se habría ahorcado”.

Aclaró, sin embargo, que personal de Homicidios de la Policía hizo el levantamiento legal del cadáver para hacer la autopsia de ley que determinará con detalle la causa de la muerte.

La autoridad dijo no conocer oficialmente la denuncia de la esposa del fallecido, quién habría advertido, que la vida del interno corría peligro.

“Tengo entendido, lo mismo, me han comentado que la esposa habría hecho visitas el día antes y el privado de libertad le habría dado esa información, pero a mí, no me ha llegado absolutamente nada, ni verbal, ni escrito, ni nada”, ratificó la autoridad carcelaria.

Anunció, en ese marco, que se realizarán las investigaciones que el caso amerita.

La autoridad reveló que el reo fallecido cumplía la cuarta parte de su condena por el delito de feminicidio, y desmintió versiones como que estaba a punto de cumplir su condena y que la causa de su permanencia en El Abra sería por narcotráfico.

Fuente: https://www.eldiario.net