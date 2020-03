Santa Cruz: Cuatro centros del seguro social y clínicas habilitan salas para aislar enfermos

El frágil sistema de salud que ya cuenta con los hospitales públicos colapsados y que en la actualidad lucha por contener la emergencia por el aumento de casos de dengue, también comienza a prepararse para la contención, en caso de presentarse, de un caso de coronavirus (Covid-19).

Esta nueva enfermedad apareció en China en diciembre de 2019 y desde entonces se ha ido expandiendo en el resto del mundo. Hasta ayer, el número de personas afectadas en el mundo ascendía a 88.257, incluyendo 2.996 decesos, en 66 países y territorios.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz ya declaró alerta amarilla, aunque en Bolivia no hay casos, ni sospechosos ni confirmados. No obstante, las cajas de seguridad social y varias clínicas privadas, como medida de prevención, ya han habilitado áreas de aislamiento. En la capital cruceña hay al menos cuatro centros con estos espacios: la Caja Nacional de Salud (CNS), la Caja Petrolera de Salud (CPS) y las clínicas Incor y Foianini.

Seguridad social

El Ministerio de Salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los servicios departamentales de Salud (Sedes) han iniciado campañas para informar a la ciudadanía cómo prevenir el Covid-19. Es así que algunos centros hospitalarios han empezado a aplicar otras medidas. Por ejemplo, en el hospital Obrero de la CNS dos guardias pedían a todos los visitantes que ingresen con barbijo. El control no era muy riguroso, pero indicaron que se reforzará desde hoy. “Hay una instructiva de que nadie ingrese sin barbijo”, comentó un guardia.

En este nosocomio ya se cuenta con un pequeño espacio de aislamiento solo la persona que sea sospechosa de portar el nuevo virus. Se trata de una habitación que tiene dos puertas, entre medio hay un espacio para vestimenta y material esterilizado del personal de salud. En el interior solo hay una cama y algunos equipos de monitoreo. Próximo a la cama hay un botón de alerta que al jalarlo enciende una luz en el ingreso de la habitación. De esta manera, el paciente que lo ocupe, podrá requerir la presencia del médico o enfermera.

El médico de Gestión de Calidad, Johnny Sensano, explicó que luego de que se confirmara un caso positivo de Covid-19 en Brasil, los médicos de este centro se reunieron para determinar qué medidas de prevención y contención más se fijarán.

Sensano señaló que se determinó que los afiliados a la CNS tendrán dos hospitales de referencia para esta enfermedad: el Obrero y el Materno-Infantil, ubicado en la avenida Irala. Aunque remarcó que, si es necesario, prevén tener un lugar externo a los hospitales.

Según el médico, como prevención se comprarán más equipos y materiales de protección personal para médicos y enfermeras. Se estima que, en al menos 15 días se pueda contar con todo el equipamiento necesario.

Por su parte, la Caja Petrolera de Salud ya emitió una circular con instrucciones para prevenir el coronavirus. El planificador departamental, José Antonio Hinojosa, indicó que, inicialmente, se determinó que se comprarán 80 equipos de protección personal.

Según Hinojosa, en el hospital ya se cuenta con un área de aislamiento para pacientes con Covid-19; sin embargo, de ser necesario se tiene previsto solicitar el uso de la clínica Suiza, que actualmente está desocupada y sigue un proceso legal con la CPS.

En clínicas privadas

En la clínica Incor, el jefe médico, Ricardo Efei, indicó que ya se capacitó al personal y se tiene una sala de aislamiento para cualquier paciente que necesite el servicio.

El galeno aclaró que aún se espera una disposición del Ministerio de Salud para fijar el accionar de todas las instituciones de salud. “Es necesario que la población no se alarme. Debemos ayudar a prevenir. Esta enfermedad causa muertes, es verdad, pero hay otras enfermedades que causan muchas más, por ejemplo, el VIH-Sida. Además, ahora el dengue está haciendo estragos”, manifestó.

Indicó que hay que centrarse en cuidar a los adultos mayores, a los menores de cinco años, a las embarazadas y a las personas con enfermedades de base.

En la clínica Foianini informaron de que se cuenta con un protocolo especial y que la misma infraestructura del hospital permite facilitar el aislamiento de pacientes, pues en cada habitación de internación hay solo una cama.

La responsable de Epidemiología, Maité Guillaux, dijo que se están tomando todas las medidas preventivas necesarias, como uso de alcohol en gel y de barbijo. “Tenemos personal preparado para identificar qué personas, de acuerdo a síntomas, necesitan utilizar barbijos dentro de la clínica”, remarcó.

En el sector público

Esta semana se reúne el Centro de Operaciones de Emergencia de Salud (COES) para hacer seguimiento más riguroso a los hospitales.

El director del Sedes, Marcelo Ríos, indicó que no se puede fijar una fecha para tener salas de aislamientos en hospitales públicos pues aún no hay casos confirmados de coronavirus. “Eso será paulatino en la medida que vayamos viendo la contingencia. Además, ahora no se requiere tener salas de aislamiento en los hospitales de tercer nivel. Se requiere un lugar donde se pueda valorar a los pacientes”, aseguró a tiempo explicar que no es fácil habilitar estos espacios, pues se necesitaría mover camas.

Las autoridades están en tratativas para que el Cuartel del Alba (carretera al norte) se pueda acondicionar ante una posible emergencia.

Terminales de ingreso

En la Terminal Bimodal ya se emitió una comunicación interna para recomendar el uso de barbijo y aumentar el personal médico.

El administrador de la Bimodal, Reinaldo Coro, explicó que a la semana llegan unos 250 buses de zonas de frontera como San Matías, Puerto Quijarro, Puerto Suárez y otros, y solo uno desde San Pablo (Brasil). Agregó que, se solicitó a las empresas de frontera que comuniquen a la administración de la terminal si tienen algún paciente con síntomas del mal.

Se prepara un simulacro para medir la capacidad de respuesta del personal de la Bimodal, pero aún no hay fecha.

En el aeropuerto Viru Viru se recomendó desde hace un mes el uso de barbijo para el personal que atiende al público.

