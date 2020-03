Sedes Santa Cruz: «Estamos iniciando la fase cuatro y que generará miles de afectados»

lunes, 23 de marzo de 2020 · 09:45

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital / La Paz

El Servicio Departamental de Santa Cruz advirtió hace minutos que el departamento está a puertas de iniciar la fase cuatro de la transmisión comunitaria del coronavirus y que generará miles de afectados.

«Se hará respetar la no transgresión del decreto nacional por emergencia sanitaria, no es un tema simplemente de que puede o no salir la gente, no se debe circular. La situación es grave estamos en puertas de una transmisión local comunitaria que nos va a generar muchas bajas, miles de afectados en Santa Cruz», manifestó el director del Sedes, Marcelo Ríos.

Señaló que la afirmación se basa en la densidad de la población; por el comportamiento del virus en otros lugares y porque la mayoría de los casos importados provienen de Europa, donde ya se tiene antecedentes.

Según Ríos, si bien hasta el momento son 15 casos en Santa Cruz, prácticamente ya se inició la fase cuatro de la transmisión comunitaria y ahí radica la preocupación para que las autoridades insistan con las medidas.

«Cada día estamos coordinando con todas las autoridades y entidades, porque estamos a puertas de una tormenta epidemiológica, para los cuales debemos considerar la situación. Ya hemos hecho mucha preparación y contención, se ha retardado lo más posible el ingreso del virus, ustedes lo han visto en comparación a otros países», dijo Ríos.

Agregó que de forma paralela se prepara una estrategia para el ingreso de los compatriotas que están parados en Corumbá, en Brasil, frontera con Puerto Suárez, en el lado boliviano, son connacionales que quedaron parados por el cierre de fronteras, para ello se hacen gestiones con algunos ministerios y planificar el aislamiento.

El domingo por la noche, el ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó que Bolivia suma 27 casos confirmados con coronavirus luego de que se reportaran tres nuevos pacientes con la enfermedad, de los cuales en total 15 casos están en Santa Cruz, ocho en Oruro, tres en Cochabamba y uno en La Paz.

