Senado sanciona ley que aplaza pago de créditos hasta 6 meses después de la emergencia

La presidenta del Senado boliviano, Eva Copa, informó que sancionará la ley si no lo hace la presidenta Jeanine Áñez. Además explicó que la ley está por encima de los decretos aprobados para reprogramar créditos

El pleno del Senado durante la aprobación de una anterior ley. Foto: @SenadoBolivia

Paulo Cuiza / La Paz

En una sesión en la que los senadores usaban barbijos y bajo medidas de bioseguridad por el coronavirus, la Cámara de Senadores sancionó la tarde de este viernes la ley que difiere el pago de créditos, capital e intereses hasta seis meses después de levantarse la emergencia sanitaria. Además determina condonar 50% del pago de facturas por servicios básicos.

La promulgación está ahora en manos de la presidenta Jeanine Áñez, sino lo hace en plazo perentorio lo hará la presidenta del Senado, Eva Copa, como ocurrió con otras normativas que no fueron promulgadas por el Ejecutivo.

“La banca no puede cobrar intereses por estos meses, no es apropiado, porque en estos momentos la gente está precautelando su salud y no puede salir a trabajar los que viven al día. Haciendo un análisis se predispuso un congelamiento del pago de los intereses. Lamentablemente hay agentes de crédito que están llamando a los usuarios para que paguen, aunque sea el interés, eso está en contra de la normativa”, explicó Copa.

“Las entidades de intermediación financiera que operan en territorio nacional deben realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional por el tiempo que dure la declaratoria de emergencia por la pandemia del Coronavirus (COVID), otorgando un plazo de seis meses posteriores al levantamiento de la declaratoria de emergencia”, establece el artículo 1 de la propuesta de ley.

También establece que el congelamiento del pago de créditos no implicará el incremento de la tasa de interés ni la ejecución de sanciones y penalizaciones por mora. Tampoco se debe cobrar gastos administrativos adicionales, fija la iniciativa denominada «Ley Excepcional de Reprogramación de Pagos de Créditos y Servicios Básicos’.

Además da curso a reducir en un 50% el pago mensual de las tarifas de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones mientras dure la pandemia, por lo que los pagos de los servicios deben ser diferidos sin multas ni sanciones por el tiempo que persista la emergencia sanitaria. Tampoco deben ser cortados los servicios por falta de pago

Mientras que el Gobierno aprobó los decretos 4196 y 4200 para diferir pagos de créditos a las entidades financieras hasta junio y julio, además el gobierno se hizo cargo del 100% de las facturas de servicio eléctrico cuyo consumo llegue hasta Bs 120 y del 50% del agua potable, en la categoría domiciliaria

El viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, Antonio Leigue, explicó este viernes que al menos 3,2 millones de usuarios serán los beneficiados. La cobertura por el pago de facturas será por abril, mayo y junio, con el objetivo de atenuar los efectos del coronavirus en la economía de las familias bolivianas.

Copa indicó el jueves que sobre el decreto está la ley y que si ésta no es promulgada en 10 días, lo hará en el marco de sus atribuciones.

El pleno del Senado también sancionó la Ley para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el coronavirus COVID-19 y lo remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

La ley establece la gratuidad del tratamiento de la infección por el coronavirus en todos los establecimientos de salud del subsector público, de las entidades territoriales autónomas, y garantiza la asignación de recursos económicos al Gobierno nacional y subnacionales para la atención de la emergencia sanitaria, Al momento ya hay 61 casos confirmados.

En la sesión de la Cámara de Senadores se aprobó también y por unanimidad la resolución que autoriza «sesiones virtuales» durante el periodo de la emergencia sanitaria por el coronavirus que declaró el gobierno hasta el 15 de abril. Para la sesión de este viernes, los legisladores fueron trasladados hasta La Paz vía terrestre, excepto los de Beni y Pando, que llegaron por vía aérea.

La resolución fue aprobada con dispensación de trámite y voto de urgencia. (27/03/2020)

Fuente: La Razón Digital