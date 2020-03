Un comité plantea legalizar la marihuana con fines médicos

jueves, 12 de marzo de 2020 · 00:04

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

La secretaria del Comité de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados, Brígida Quiroga, informó que se cuenta con un borrador de proyecto de ley para legalizar la marihuana con fines médicos. La iniciativa quedó paralizada debido a los conflictos poselectorales de 2019 y el cambio de gobierno.

“Se vino trabajando en el proyecto de ley de uso medicinal del cannabis, del aceite de la marihuana. Entonces tenemos ya un borrador que se ha trabajado con algunas organizaciones sociales que están utilizando este componente como medicina”, explicó la legisladora en una entrevista con Página Siete.

Su colega y miembro del mismo comité, Remberto Calani, manifestó que a nivel mundial existe una tendencia para legalizar esta planta por los beneficios a la salud y el uso que se le puede dar para el tratamiento de algunas enfermedades. “Creemos que va en beneficio de la población en el tema de la salud, porque esto ya se utiliza en otros países como Uruguay y Argentina”.

No obstante, Calani aclaró que antes de impulsar cualquier norma, se debería realizar un estudio que permita definir qué sectores se beneficiarían con esa legalización. “Yo creo que no podemos alejarnos de la realidad de lo que pasa en los países vecinos. No podemos impedir que las personas se beneficien de esto”.

El cannabis es una planta que contiene un componente psicoactivo denominado tetrahidrocannabinol. Este componente, al ser introducido en el cuerpo humano, puede alterar el sistema nervioso cambiando el estado de ánimo, el comportamiento o inhibiendo el dolor.

De acuerdo con reportes de las Naciones Unidas, la planta fue legalizada en diferentes países. En algunos países la legalización se hizo con fines únicamente medicinales, como en Dinamarca, Australia, India, Reino Unido, Israel y Croacia, entre otros.

En América esta planta se legalizó con fines médicos o recreativos en Canadá, en algunos estados de Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

La diputada Quiroga indicó que asistió a la sesión 63 de la Comisión de Estupefacientes que organizó Naciones Unidas en Viena. En ese encuentro precisamente se habló del cambio en las legislaciones de los países con relación a la marihuana.

El borrador del proyecto, añadió la legisladora, fue socializado con especialistas que actualmente ya trabajan en el uso del aceite de cannabis para aliviar dolencias. “No es que no se usa en Bolivia. Hay casos ya de gente que se ha tratado con este aceite y que se ha beneficiado de manera muy grande. Hay casos en Cochabamba y aquí en La Paz. No son sólo usuarios, sino profesionales que están acompañando ya la aplicación de este aceite con muy buenos resultados”.

La nueva ley antidroga, aprobada en 2017, ya abre la posibilidad para la regulación del cannabis con fines médicos. Este artículo faculta únicamente a “laboratorios e industrias químico-farmacéuticas” la fabricación de medicamentos con ciertas sustancias controladas.

Lo bueno y malo de esta sustancia

Tratamiento Los componentes del cannabis son utilizados para tratar enfermedades como glaucoma, esclerosis múltiple, alzheimer, esquizofrenia, ansiedad y disminución de dolores crónicos producidos por otras enfermedades.

Adicción Los estudios con relación a la adicción que se puede desarrollar por el consumo de cannabis apuntan a diferentes conclusiones. Se calcula que entre un 10% y 20% de los que consumen regularmente la droga desarrollan adicción.

Productos Se puede extraer aceite, hachís y en algunos casos fibras que se utilizan para hacer textiles de cáñamo.

Punto de vista

eugenia benÍtez, experta en políticas de drogas

“Si se hace bien la norma, no hay por qué temer”

La Ley 913 prevé el uso médico y con fines de investigación de plantas en la Lista 1 (una de ellas es el cannabis) de la Convención Única de Estupefacientes, entonces creo que era de esperarse que en breve se prepare una reglamentación para el cumplimiento de ese artículo.

La opinión pública teme que abrir la posibilidad del uso médico del cannabis abra puertas al uso recreativo, sin embargo, si la reglamentación está debidamente realizada el uso recreativo no debería ser un temor.

Toda desventaja de la aplicación de este uso en nuestro país devendría de una mala implementación de la reglamentación, de una reglamentación incompleta o poco asertiva que no considere todos los aspectos de este uso, su producción y su comercialización, y de una opinión pública desinformada.

Para ello se debe contemplar los aspectos educativos, comunicativos y de información.

