Un Real Santa Cruz en crisis se mide con Nacional

Con problemas económicos, pero con muchas ganas de dejar el último lugar de la tabla de posiciones, así llega Real Santa Cruz al compromiso que sostendrá esta tarde (15:00) frente a Nacional Potosí, en el estadio Tahuichi Aguilera, en el inicio de la undécima fecha del torneo Apertura de la División Profesional.

El equipo albo se motivó en la parte deportiva con la victoria que logró el lunes contra Royal Pari por 2-0, que significó su segundo triunfo en lo que va de la presente temporada, pero por dentro está un problema que carcome el ambiente del plantel debido a que la dirigencia les adeuda los días trabajados de enero y febrero. Los jugadores informaron que en principio había una promesa de pagó para el sábado 29 de febrero, que no se cumplió y ahora siguen a la espera de que se manifieste la dirigencia, ya que no tienen una fecha para cobrar. El plantel decidió ingresar en paro el miércoles como medida de presión y ayer se mantuvieron en su posición porque no hubo el dinero que esperaban y tampoco pudieron dialogar con alguien de la directiva.

Real Santa Cruz: Leonardo Romero; Juan Zampiery, Cristian Coimbra, Juan Rivero, Ciro Rodríguez, Jorge Vargas, Brahian Egüez, Saulo Guerra, Fernando Rodríguez, Lucas Gómez y José Caraballo.DT: José Enrique PeñaNacional Potosí: Jimmy Roca; Juan Pablo Rioja, Daniel Mancilla, Rodrigo Cabrera, Abraham Cabrera, Alexis Hinestroza, Diego Navarro, Paolo Jiménez, Mario Barbery, Juan Eduardo Fierro y Edzon Pérez. DT. Jeaustin Campos