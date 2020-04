La Paz.- El ministro de Educación, Victor Hugo Cárdenas, pidió a los colegios no saturar de tareas o clases virtuales a los alumnos. Además indicó que si los padres de familia pueden hacer los pagos de las mensualidades por el sistema de la banca móvil, que lo hagan pero si no es el caso y no pudiera, una vez terminada la cuarentena pueden coordinar con los colegios las mensualidades.

Fuente; Red Uni