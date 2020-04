80 intelectuales, escritores y artistas piden a la presidenta Áñez atención urgente a los diarios

El Gobierno boliviano no ha dado respuesta a la carta que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) le envió el 6 de abril

Prensa escrita del país. Foto: Ricardo Montero

Los medios impresos de Bolivia, con graves dificultades económicas al no percibir recursos por la emergencia sanitaria que vive el país, están al borde del colapso, por lo que han pedido auxilio a la presidenta del país, Jeanine Áñez. No obstante, hasta ahora no han obtenido respuesta del Gobierno. A esa solicitud se han sumado 80 intelectuales, escritores y artistas, que piden al Ejecutivo nacional, urgente “atención a los diarios”.

El texto de la carta es el siguiente:

Bolivia, 23 de abril de 2020

Lic. Jeanine Áñez Chávez

Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia

Presente

Ref.: Situación de la prensa escrita del país

De nuestra mayor consideración:

A tiempo de saludar a su autoridad y desearle el mejor de los criterios para gestionar la crisis sanitaria que vive el país, así como para afrontar las dificultades económicas y sociales emergentes de ésta, nos dirigimos a usted con el fin de expresarle nuestra profunda preocupación sobre un aspecto que, a pesar de ser muy importante para la sociedad boliviana, podría equivocadamente no parecer urgente.

Nos referimos a la difícil situación económica que atraviesan los periódicos del país, la cual ha sido comunicada por éstos en días pasados, mediante una carta hecha pública por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

Esta situación se origina en la no circulación de sus ediciones impresas y la consiguiente caída de sus ingresos publicitarios y por venta de ejemplares, versus la necesidad de seguir cumpliendo con sus habituales obligaciones laborales y solventar gastos operativos cotidianos; puesto que continúan realizando su labor informativa digital, no sólo de manera normal sino incluso extraordinaria, al existir en estas circunstancias una mayor necesidad social de información actual, objetiva, cualificada y verificada.

Como usted bien conoce, señora Presidenta, la existencia y funcionamiento de la prensa es vital para las sociedades democráticas, tanto mejor si existe una amplia cantidad de medios públicos y privados de comunicación que representen una pluralidad de puntos de vista, lo que no ha sucedido siempre en nuestro país.

En este contexto, como intelectuales, escritores y artistas, nos permitimos llamar su atención sobre la urgencia de que el Estado pueda apuntalar a la prensa escrita boliviana, que por su naturaleza y características cumple una labor informativa de amplio calado y, además, destina importantes espacios a la difusión del pensamiento crítico y la producción cultural, que no es de exclusivo interés de un sector sino de todos los ciudadanos.

El soporte extraordinario que mencionamos podría concretarse a través de un fondo estatal de fomento distribuido de manera ecuánime, o bien mediante otras iniciativas que su gobierno tenga a bien concebir y desarrollar; velando de esta manera no sólo por las empresas periodísticas y sus trabajadores, al ser este uno de los sectores empresariales más golpeados por la presente crisis, sino ante todo por la buena salud democrática del país.

A la espera de sus determinaciones y agradeciéndole por su atención a estas consideraciones, nos despedimos saludándola atentamente,

Asociación Nacional de la Prensa (ANP)

Fuente: El Deber