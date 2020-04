Alemania se prepara para el regreso del futbol

El director ejecutivo de la liga, Christian Seifert, dijo a The New York Times que los planes puestos en marcha contemplan que los partidos regresen a los 36 estadios para principios de mayo, mientras que los nueve juegos restantes del calendario serían completados para finales de junio, cuando algunas de las otras ligas principales podrían no haber regresado del receso. Es poco probable que la Liga Premier de Inglaterra, la competencia nacional que genera los mayores ingresos, regrese antes de julio como mínimo.

