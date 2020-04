Antes de morir de coronavirus hizo una nota para su esposa que dejó en su teléfono

“Los amo con todo mi corazón y me han dado la mejor vida que podría haber pedido. Tengo tanta suerte que me enorgullece mucho ser tu esposo y el padre de Braedyn y Penny. Katie, eres la persona más amable y cariñosa que he conocido. Eres verdaderamente única… asegúrate de vivir la vida con felicidad y esa misma pasión que me hizo enamorarme de ti. Ver que eres la mejor madre para los niños es lo mejor que he experimentado”, escribió Jonathan para Katie.