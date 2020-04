Blazicevic: Se deben mantener congelados los salarios

“La negociación del alza salarial en este momento es inoportuna porque estamos discutiendo la posible destrucción masiva de fuentes de empleo”, expresó en Asuntos Centrales el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Ibo Blazicevic.

El líder de los industriales considera que se deben mantener congelados los salarios ahora, ya que no hay espacio para hacer ajustes cuando las empresas se están ahogando. “En los últimos años el salario mínimo de Bolivia subió en un 324%. Tiene el quinto salario más alto de la región y la más baja productividad. La visión debe ser evitar la pérdida de empleos”, sostuvo.

Opinó que las medidas económicas del Gobierno por el Coronavirus son interesantes, pero no suficientes. “Diferir los pagos de impuestos y los beneficios sociales no soluciona el problema, sino es con la vuelta al trabajo. Apreciamos los gestos del Gobierno, pero no solucionan”, afirmó.

Sobre la cuarentena, opinó que es necesaria la vuelta selectiva y progresiva al trabajo. “La industria minera es una de las más preparadas para retornar, porque trabaja casi en confinamiento. La construcción también genera empleos y puede volver. La gastronomía tiene que reinventarse y el delivery es una opción. Los bares, restaurantes y salones de fiesta tienen más problemas para reconvertirse y hay que ver qué se hace con ellos”, sostuvo.

Fuente: Asuntos Centrales