Casi todos los pacientes hospitalizados por coronavirus tienen además hipertensión, obesidad o diabetes

“La cifra de pacientes con comorbilidades crónicas nos sorprendió”, dijo Davidson a The New York Times. Advirtió, sin embargo, que el estudio es observacional: es decir, que no hubo un grupo de control con el cual comparar los resultados. “Simplemente describimos a los pacientes que se acercaron y debieron ser hospitalizados”, explicó. “No los comparamos con aquellos que dieron positivo [en el análisis de SARS-CoV-2] y no fueron hospitalizados, o con aquellos que no resultaron infectados”.