COBOCE pide el pago de deudas a empresas y se prepara para volver

Planteó realizar consensos para el retorno de la actividad y expresó preocupación por la deuda del Estado hacia los proyectos de construcción vial e infraestructura. “Al no recibir el pago por el trabajo realizado, tampoco los productores de materiales de construcción recibimos el pago por la provisión de los mismos y no podemos cumplir con los proveedores de materias primas. Comunidades, transportistas y cooperativistas no pueden cobrar por el trabajo realizado. Esta cadena productiva debe dinamizarse con el cumplimiento de los pagos a las constructoras”.

Dijo que como consecuencia de la cuarentena todas las fábricas de producción de materiales de construcción están paradas “y vislumbra un futuro difícil, si no se trabaja de forma coordinada, entre trabajadores, administración, clientes, constructores, y principalmente el Estado”.

Anunció que COBOCE se prepara, a través de sus responsables de seguridad y salud, en procedimientos de trabajo, implementando medidas de seguridad para proteger a sus trabajadores, nuestros clientes y nuestra comunidad”.

Dijo que la función del Estado será fundamental para reactivar este sector.

Fuente: https://www.opinion.com.bo