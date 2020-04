Combatiendo el virus a balazos

Y si no es el lobby, es la ignorancia con respecto a las ciencias por parte de Donald Trump que continúa divulgando teorías lanzadas por su amada cadena de televisión Fox News. El 18 de marzo, un grupo de investigadores franceses dio para su revisión a la comunidad científica internacional un estudio en el que decían que era posible que se pudiera combatir el virus con hydroxychloroquina, la droga que se utiliza desde hace décadas para combatir la malaria, combinada con el antibiótico azithromycin. Mostraron algunos resultados positivos, pero nada definitivo y varios científicos prestigiosos salieron a criticar la metodología del estudio. Pero uno de los presentadores de Fox, Tucker Carlson, dio la noticia como si se hubiera encontrado la cura para la pandemia. Al otro día, Trump la reprodujo en una conferencia de prensa como si se tratara de una verdad comprobada. “Muy prometedores primeros resultados”, dijo el presidente sobre las conclusiones de los científicos franceses. Y agregó que “creo que puede ser, de acuerdo a lo que yo vi, puede ser un punto de inflexión” en esta crisis. En el informe que da cada día la Casa Blanca a la prensa, uno de los corresponsales le preguntó al doctor Anthony Fauci, director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases y asesor principal de Trump, si creía que la hydroxychloroquina era efectiva. “Mi respuesta es no”, dijo Fauci, un hombre que demostró ser el más equilibrado y sensato del equipo cercano al presidente. Trump se puso rojo y controlando su furia, tomó el micrófono y dijo mirando directamente al periodista que había hecho la pregunta: “Puede funcionar, puede que no. Me siento bien con lo que dije. Eso es todo, solo un sentimiento, ya sabes, chico listo”.