Confederación de Trabajadores de Salud ve falta de coordinación entre los Sedes y autoridades locales con el Ministerio

La ejecutiva de la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública en Bolivia, Jenny Arias, señaló hoy que la falta de coordinación entre los Servicios Departamentales de Salud, gobernaciones y municipios con el Ministerio de Salud perjudica el trabajo del sector al no brindar bioseguridad a los profesionales médicos.

“Los Servicios Departamentales, las Gobernaciones y los municipios, de acuerdado a competencias, tienen sus responsabilidades y deben cumplir y garantizar con la dotación de insumos para los trabajadores del sistema público de salud”, señaló Arias en contacto con radio Panamericana tras una reunión con el ministro de Salud, Marcelo Navajas.

“Esa falta de coordinación que está existiendo nos está imposibilitando y nos está perjudicando en nuestro trabajo en la dotación de lo que es la ropa, el mismo transporte. Ahora mismo, después de la reunión con el Ministro de Salud me voy a comunicar con las Federaciones, se debe ser incisivos, los Sedes deben también coordinar con el Ministerio de Salud por la salud de los bolivianos”, agregó la dirigente.

Arias recalcó la importancia de la coordinación de las autoridades: “Así vamos a tener la garantía los trabajadores porque entendemos que 16 mil trabajadores que reciban el equipo de protección personal, que no es un equipo que dura mucho tiempo, no vamos a poder acceder todos y todas y ahí es el problema que tenemos de desfase”, explicó.

“Lamentablemente, por todo lo que he mencionado, no estamos trabajando realmente bien o como un equipo y por eso es que hay algunos casos más que se estaría incrementando, y que, ojo, no responsabilizo a los médicos ni a los trabajadores, sino a la falta de organización y coordinación que estamos teniendo entre el Ministerio y los Sedes departamentales”, remarcó.

Según Arias, está fallando el triage que se realiza para los posibles casos de coronavirus, por lo que las personas, en su desconocimiento, acuden a centros de salud donde no se lleva a cabo la atención para estas situaciones. Además, tampoco dotaron con equipos de bioseguridad, exponiendo a las enfermeras o personal administrativo a un posible contagio. Por lo que considera que se debe dotar también de equipos a estos centros.

La dirigente manifestó que Navajas se comprometió a realizar la dotación de equipo para el personal que es parte del equipo médico de los centros y hospitales de atención tanto de referencia para pacientes sospechosos de coronavirus como para los que atienden a los casos confirmados.