Covid-19. Cuidemos la economía y el sistema financiero

La pandemia global Covid-19 está ocasionando un doble shock, uno de oferta y otro de demanda, lo cual puede producir empobrecimiento. No es que no exista producción por falta de incentivo sino que esto no es posible porque no es permitido dada la urgencia sanitaria y la necesidad de confinamiento general forzado.

Ahora bien, lo que debemos evitar a mediano o largo plazo es la crisis financiera o crisis de liquidez pues si eso ocasiona que existan bancos descapitalizados, esto podría generar quiebra del sistema financiero, lo cual implicaría un grave daño.

De allí que se debe tomar buenas políticas económicas y no creer que la solución está en tan solo imprimir papel moneda a montón.

En ese sentido, la política de estímulos focalizados a agentes económicos concretos puede ayudar en contener la crisis financiera, por ejemplo, eliminar las exoneraciones tributarias, bajar los impuestos (en ningún momento estamos indicando que no se pague impuestos sino todo lo contrario, es decir que todos paguen impuestos pero bajando la alícuota obviamente después de un análisis de expertos y con mentalidad acorde a la realidad en que actualmente se vive en el país y en el mundo), implementación del seguro de desempleo (art. 45-III de la Constitución boliviana), aislamiento “asistido” para los grupos más vulnerables junto al trabajo escalonado de los demás sectores y por tiempo determinado con altas exigencias de bioseguridad, prohibición de aglomeraciones, entre otras medidas, los cuales propongo en mis dos artículos de opinión publicado en la prensa:

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Esta medida obviamente funciona en la medida que la parálisis de la producción no se prolongue por mucho tiempo pues luego se requerirá de la importación. Si no producimos internamente y empezáramos a importar caro, eso generará obviamente una inflación y por ende progresivo desabastecimiento, por lo tanto, se debe evitar también esto último. Y allí son los expertos economistas e ingenieros financieros quienes debieran ir visionando en la búsqueda de evitar un mayor colapso catastrófico.

No dejemos el barco económico a la deriva ni nos quedemos demasiados laxos ante los posibles futuros escenarios que no son nada halagadores pero tampoco debemos incentivar el pánico sino más bien actuar de forma prudente y oportuna, sin dejar para lo último el ámbito económico y financiero o creer que todo se solucionará sin traumas en el camino. Es por eso, que urge que los distintos agentes económicos conforme a su propia realidad y con sus respectivas Cámaras, grupos empresariales, etc., deberían ser cada vez más proactivos y empezar a proponer medidas serias, responsables y creativas que busquen ir paliando su propia realidad.

Se debe necesariamente revisar el pasado (Ej.: la mal llamada “gripe española”- años 1918 y 1919 -, donde acorde a esa experiencia, se advierte el beneficio de las políticas de contención sostenidas en el tiempo y deben mantenerse después de que el pico de letalidad haya pasado), evitando cometer los errores anteriores para mejorar el presente y avizorar un mejor futuro.