Defensora es criticada tras asegurar que Bolivia sabía en septiembre de 2019 que el Covid-19 llegaría

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, aseguró que Bolivia y los países de Latinoamérica sabían ya en septiembre de 2019 que el Covid-19 (coronavirus) se volvería pandemia y provocaría una crisis en los sistemas de salud.

Asimismo, aseguró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) igual alertó, en septiembre de 2019, que el sistema de salud de Bolivia no podría sostener la llegada de la enfermedad.

«Se sabía a nivel Latinoamérica que venía la pandemia. Para septiembre de (201|9), entiendo, se había notificado a todos los Estados de que esto iba a ser muy fuerte en Latinoamérica. Además, había ya criterios técnicos de la OPS que decían que, dentro de Latinoamérica, el país que no podría sostener esta pandemia, por el nivel del sistema de salud, era Bolivia. Bolivia desde septiembre del 2019 como Estado, tenía conocimiento de que no estábamos preparados para la pandemia», dijo Cruz en entrevista con ATB.

En septiembre de 2019, el Gobierno estaba a cargo del expresidente, Evo Morales, quien renunció el 10 de noviembre de ese año; sin embargo, el exmandatario nunca se pronunció al respecto.

Cruz añadió que el actual Gobierno no puede reclamar a la población por «la situación en la que estamos» y lamentó que la campaña de prevención contra el Covd-19 no comenzará en diciembre de 2019, mes en el que la enfermedad surgió recién en China y aún no habían casos en Latinoamérica.

«Todos estos equipos de bioseguridad tendrían que haber llegado a Bolivia, no ahora, tendrían que haber llegado en diciembre. Se está exponiendo a policías y militares con muy baja protección para cuidar a la población, descuidándose ellos mismos», agregó la defensora.

Las declaraciones de Cruz desataron duras críticas en la población, el Gobierno e incluso en políticos.

El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, pidió a Cruz que renuncie a su cargo. “La seudo defensora del pueblo debería renunciar y hacer activismo sin tapujos por el MAS, su papel es vergonzoso”, escribió la autoridad en Twitter.

El candidato de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, calificó los dichos de Cruz como una “irresponsabilidad” y dijo que son producto de su “ignorancia”.

«No podemos seguir aceptando la irresponsabilidad de algunos funcionarios, en este caso, la Defensoría del Pueblo, que está en manos del Movimiento al Socialismo (…). No solamente es ignorancia e irresponsabilidad, es una mala fe expresa. El coronavirus apareció en el mundo a fines de diciembre del año 2019 en China. Cómo puede ser posible que funcionarios del MAS nos estén diciendo ese tipo de cosas, que generan confusión y que muestran su mala fe explícita», dijo Mesa en un video que publicó en sus redes sociales.

Los primeros casos de coronavirus en Bolivia fueron reportados el 10 de marzo de 2020. Dos mujeres, de los departamentos de Oruro y Santa Cruz, adquirieron el virus en el extranjero.