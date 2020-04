El día que Bolivia humilló a Argentina en el Siles

miércoles, 1 de abril de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Ayer, la Selección boliviana recordaba los 57 años de la obtención del campeonato Sudamericano de 1963; pero hace 11 años la Verde conseguía otro triunfo histórico en eliminatorias al vencer por 6-1 a la Argentina de Diego Armando Maradona en el estadio Hernando Siles.

Fue un resultado totalmente inesperado por como llegaban los equipos; pese a los tropiezos que la albiceleste había experimentado al mando de Maradona, no se vislumbraba como podía conseguir un resultado adverso frente a la Verde, que arrastraba una serie de malos resultados, incluyendo derrotas en casa frente Chile y empates frente a Colombia y Uruguay.

Argentina se presentó con lo mejor que tenía: Carrizo en el arco, Zanetti, Demichelis, Heinze y Emiliano Papa en la defensa; Maxi Rodríguez, Mascherano, Gago, Luis González en el mediocampo y un ataque conformado por Messi y Tevez.

Bolivia, dirigida por Erwin Sánchez, alineó a Carlos Arias, Luis Gatty Ribeiro, Juan Manuel Peña, Ronald Rivero y Abdon Reyes en la defensa; Ronald García, Leonel Reyes, Didí Torrico, Álex da Rosa en el mediocampo y en la delantera Marcelo Martins y Joaquín Botero.

Martins puso en ventaja a Bolivia a los 11 minutos, sin embargo, el equipo argentino hizo gala de su poderío y al minuto 24 Luis González anotó el tanto de la igualdad. Joaquín Botero anotó de penal su primer gol del partido a los 33; poco antes de finalizar el primer tiempo, Álex Da Rosa puso el 3-1 ante una Argentina derrotada.

Bolivia no paró en el complemento y arrolló a su rival. Botero fue el encargado de hacer el cuarto gol al minuto 55. Fue entonces cuando para sorpresa de los bolivianos, los jugadores argentinos les pidieron que ya no anotaran más goles: “Nos pedían que por favor no hiciéramos más goles, que paráramos para que la derrota no fuera peor”, declaró Marcelo Martins.

Sin embargo, no hubo clemencia ya que Botero anotó su tercer gol al minuto 66 y finalmente, al minuto 87, Didí Torrico, llegó a la media docena. Ocurrió el 1 de abril de 2009 en una tarde inspirada de la Verde que pasó por encima a la Argentina de Maradona, Messi y compañía.

