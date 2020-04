En Alemania 25 músicos bolivianos esperan retornar al país con el riesgo de «quedarse en la calle»

Los 25 integrantes bolivianos de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos (OEIN) que están sanos pero aislados en la Academia de Música de la ciudad de Rheinsberg por la pandemia del coronavirus (Covid-19), esperan ya 40 días su retorno al país con un vuelo de emergencia, de lo contrario estarían ante el riesgo de «quedarse en la calle».

El director de la orquesta, Carlos Gutiérrez, dijo desde Alemania que, «es impensable que el gobierno de Bolivia, principalmente la Cancillería, no realice la gestión requerida para abrir el espacio aéreo que propicie nuestro regreso por un tema de emergencia, de no hacerlo nos arriesga, literalmente, a quedarnos en la calle».

Los músicos, 11 mujeres y 14 varones entre 17 a 25 años de la OEIN que están alojados en la Academia de Música de Rheisnberg, que es parte de un castillo situado a unos 100 kilómetros al noroeste de Berlín, programaron varios conciertos entre el 20 y 22 de marzo, que fueron cancelados por la pandemia del Covid-19.

«Hemos desarrollado un proyecto desde el año pasado junto con músicos alemanes y estábamos por presentar los resultados de un intercambio cultural con conciertos de música, especialmente preparada para dos ensambles», explicó Gutiérrez.

Respecto del estado de ánimo de los integrantes de la orquesta, Rodríguez considera que todos se encuentran con un óptimo estado anímico, «pese a no saber cuándo volverán a ver sus familiares y de conocer las noticias del país».

Los artistas cumplen diariamente con una serie de actividades para mantener el buen ánimo colectivo y ensayan con sesiones de improvisación de forma creativa.

Petición al gobierno Gutiérrez reiteró el pedido al gobierno boliviano para que realice la gestión que permita el regreso a Bolivia de los 25 músicos.

Solicitó que, «de una vez desembolsen el dinero que les adeudan por el proyecto presentado el año pasado en el programa Intervenciones Urbanas del Ministerio de Planificación y Desarrollo, lo que puede servir como un fondo para cualquier emergencia que se presente en las siguientes semanas», dado que no contarían con suficientes recursos.

«No hemos recibido nada del gobierno boliviano, exceptuando algunos víveres de la Embajada de Bolivia en Alemania, que creemos que es insuficiente para lo que deberían estar haciendo de manera oficial», agregó el Director de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos.

Otro de los pedidos es que se les brinde las condiciones necesarias para su retorno, porque ellos se encuentran sanos y aislados preservando su salud en una región de Alemania que, según Gutiérrez, «no ha sido muy afectada por el contagio del coronavirus».

«Tememos que al volver a Bolivia nos metan en un espacio de cuarentena con otra gente que ya esté contagiada, también nos preocupa cómo vayan a reaccionar y responder las personas al saber que estamos retornando de un país de Europa que tiene una gran cantidad de contagiados», enfatizó Gutiérrez.

En Alemania el coronavirus hasta la fecha ocasionó 141.752 casos infectados, 4.372 fallecidos y 87.500 recuperados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Creemos que el gobierno debe desarrollar políticas de repatriación de emergencia coherentes frente a la crisis mundial, y no simplemente hacer política de lo que está pasando», añadió.

Los músicos de la OEIN que fue fundada en 1980 y que interpreta música contemporánea con instrumentos andinos, recibieron el apoyo de varias instituciones alemanas, pero deben mantenerse diariamente y cocinar sus propios alimentos. Tienen una dirección habilitada en la web donde reciben donaciones es https://www.leetchi.com/de/c/wAJZ4qE5