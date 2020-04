Enrique Parada niega deuda a Fabol

Campeones

“Es una falta de respeto”, protestó el exjugador Enrique Parada, quien negó deber 5.000 dólares a Futbolistas Agremiados de Bolivia. “Ellos me deben $us 6.000”, reclamó. Replicó así la versión del representante de Fabol David Paniagua que aclaró que el exfutbolista de San José recibió más dinero de lo ordenado por el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD). El abogado argumentó que no existe documentación que refuerce el descargo de Parada.

“La verdad me sorprende, ese señor no tiene sangre en la cara para hablar semejante iniquidad (que en todo caso sería yo el que le debo 5.000 dólares). La verdad es una falta de respeto y seguro lo hace con la intensión de defenderse y obviamente me quiere hacer quedar mal”, protestó el exfutbolista.

El lío estalló luego de que Parada denunció la pasada semana que en 2017 instauró un proceso a San José por 38.000 dólares, pero supuestamente sólo recibió $us 35.000, pese a que presuntamente al Santo le retuvieron la totalidad de esos fondos.

Paniagua contestó, con documentación, a la denuncia. Aclaró que la resolución del TRD de 1 de marzo de 2017 cita textualmente lo siguiente: “A Enrique Parada Salvatierra se le debe pagar 10.500 dólares por sueldos devengados, 9.833 por acuerdo en la cláusula adicional y 10.500 por desahucio, con un total de 30.333 dólares”. “De acuerdo a este fallo al jugador se le debía sólo 30.333 dólares y en la carta Parada admite que ya cobró 35.000, entonces él nos estaría debiendo 5.000; pero todo es una patraña y una mentira de donde viene. Lamentamos que alguna dirigencia utilice a mercenarios para disminuir nuestra credibilidad ante los jugadores”, apuntó el jurista.

La versión de Parada

“Yo demandé a San José por 37.800 dólares, el fallo salió por 30.333 dólares de los cuales Fabol me depositó 27.000 dólares ( en esa demanda se quedaron con 3.333 dólares). La otra demanda que hice fue al Tigre por 22.700 dólares, de los cuales Fabol me depósito 20.000 dólares ( ahí también se quedaron con 2.700 dólares) que supuestamente son los 10% que les corresponde por cada demanda que cada jugador hace. En realidad Fabol me debe 6.033 dólares y no como argumenta Paniagua”, explicó.

Parada adelantó que presentará documentación de su versión en una demanda que presentará luego de la cuarentena, en contra de Fabol.

Paniagua

“Pídale que muestre el fallo, no existe, además ¿no le parece raro que desde el 2015 a la fecha recién se le ocurra reclamar ahora,?, ¿qué casualidad no? Todo lo que viene del mercenario que firma la denuncia es basura y usted debería saberlo”, reforzó el representante de los futbolistas.

