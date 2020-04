Fútbol femenino en Bolivia y un olvido más grande por la pandemia de la Covid-19

El deporte en Bolivia ha sido una de las actividades que mayor perjuicio ha sufrido por la pandemia del coronavirus (Covid-19). Si el deporte no profesional en el país sigue pagando los «platos rotos» del olvido e incluso el fútbol tiene muchas complicaciones, quizás la rama más perjudicada entre todas las mencionadas es el balompié femenino, históricamente abandonado por la dirigencia y la afición.

Ahora, la situación es más aguda y justo en momentos en los que el fútbol damas comenzaba a dar sus primeros pasos. Para el exentrenador de la Selección nacional, Napoleón Cardozo, la rama femenina se ve afectada en mucha mayor proporción que su similar de varones.

«El fútbol femenino, a diferencia del de varones, se ha visto mucho más afectado, ya que se practica muy poco, se entrena muy poco y con esto, por más que hemos estado incentivando a las chicas de la Selcción nacional, que el entrenamiento debe ser tanto individual como colectivo y que ellas tenían planes de entrenamiento. Pero por ahora no hay una conciencia profesional, por ello a veces los mismos papás no les dejan entrenar ya que en la menta de la sociedad boliviana aún se piensa que el fútbol es solo para varones. Esto afectó mucho, además que no hayan campeonatos; esto para las selecciones, especialmente para la Sub-17 que tiene un torneo pendiente, mucho más. Hay talento en el país, pero no se entrena como se debe. La pandemia afectó mucho más y solo queda cuidarse», aseguró Cardozo en contacto con el Número Uno.

Motivador y formador de talentos en la rama masculina, el exentrenador dejó semanas atrás el cargo de seleccionador nacional por decisión de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Poseedor de estadísticas desde 1995, Cardozo estuvo a cargo de trabajar y armar una selección competitiva para afrontar los retos. Ahora, sin cabeza, la selección femenina no parece tener un rumbo, al menos no un futuro alentador.

Como propuesta, Cardozo planteó que luego de superar la pandemia en el país, el tiempo que quede será para poder reajustar el trabajo y no olvidar la organización de torneos cortos para volver a la actividad.

Reconoció que el trabajo es arduo pero satisfactorio, pero el tiempo perdido (no solo de ahora) ha dejado al país en el fondo del continente. Antes, recordó Cardozo, Bolivia podía ganar con cierta comodidad a países como Perú y Ecuador, pero ahora la situación es distinta y más porque ambas naciones han tomado en serio las riendas de esta rama futbolística.

«Deberíamos contar con asociaciones femeninas departamentales, paralelas a las de varones. Cuando tengamos las asociaciones y de ellas la Asociación Nacional del Fútbol Femenino y que representen ante la FBF, que pueda darse otro giro», sugirió el entrenador, además de establecer que en la propuesta debe incluir una serie de departamentos institucionales que aporten al balompié y que además se cuenten con dos cuerpos técnicos para un mejor trabajo de planificación.

Cardozo esta convencido de que, además de superar la pandemia, es necesario poder cambiar el «chip» de la mentalidad nacional y empoderar el fútbol femenino, una tarea que parece titánica pero no imposible. Para dar esos pasos, se necesita mayor participación de los sectores ligados al fútbol, pero por ahora la pandemia ha paralizado y frenado en seco las intenciones de aquellos que impulsan este deporte.

«El fútbol es igual para todos, tanto hombre como mujer que jueguen con pasión lo hagan y disfruten, es un deporte. Siempre pedimos ayuda de que se hable del fútbol femenino, que haya mayor cobertura y así las chicas podrán entender mejor la responsabilidad», concluyó Cardozo.