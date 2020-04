Gobierno anula bono a policías y lo adhiere a sus sueldos; no hay incremento

El Gobierno dispuso la anulación del bono de Seguridad Ciudadana que se daba a los efectivos policiales desde 2003 y ese monto lo adicionó a sus salarios. En las filas policiales se descartó que el mismo sea un incremento salarial.

En el Decreto Supremo 4202, sobre la autorización al Ministerio de Economía la emisión de notas de crédito a favor del Ministerio de Gobierno, que fue aprobado el pasado 25 de marzo, también se incluye una disposición que abroga el Decreto Supremo 27095, de 18 de junio de 2003, es decir el bono de Seguridad Ciudadana.

«En el marco del inciso l del artículo 54 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, de 8 de abril de 1985, se establece para la Policía Nacional el reconocimiento a la Seguridad Ciudadana, el mismo que debe estar estructurado de acuerdo al nivel jerárquico», señala el artículo único del Decreto 27095 de 2003, ahora abrogado.

Algunos policías contactados por Página Siete indicaron que actualmente no hay ningún incremento salarial, como se había adelantado por algunas autoridades de Gobierno, y que por el contrario desde el anterior mes les quitaron el pago establecido como seguridad ciudadana y que el mismo ahora fue adicionado a sus salarios.

«No hay ningún incremento, ahora el bono de seguridad ciudadana nos añadieron a nuestro sueldo que tal vez correrá desde este mes», señaló un policía de una unidad operativa.

«Estábamos esperando el incremento, pero nada hasta el momento. Ya pagaron los sueldos, lo malo es que no nos entregaron las boletas y eso después de la cuarentena. Me abonaron el mismo monto, no hubo variación», dijo un teniente coronel.

Desde el Ministerio de Gobierno sostuvieron que el mismo los beneficia porque ahora el monto, que está entre 100 y 550 bolivianos, mejorará sus beneficios sociales, como por ejemplo el pago de sus aguinaldos el cual será un monto mayor.

El Gobierno de Jeanine Añez se comprometió a subir el salario de los policías en noviembre, después de su ascenso al poder y luego del motín policial, que entre otras medidas ciudadanas, derivó en la renuncia de Evo Morales como presidente de Bolivia.

