Hallan equipos de bioseguridad guardados en el Sedes de Cochabamba

Mientras los centros de salud reclaman a diario por la dotación de equipos de bioseguridad para luchar contra la pandemia Covid-19, en el almacén del Sedes se hallan guardados cientos de unidades de alcohol en gel, barbijos, batas y otros insumos de bioseguridad, según se evidenció en un operativo realizado por una comsión de asambleístas.

La asambleísta departamental, Lizeth Beramendi, verificó que el Sedes estoca en su almacén barbijos, gorros y máscaras de bioseguridad.

“Los equipos que están en los almacenes del Sedes deberían estar en los hospitales. Es indignante que la Gobernación no esté respondiendo con prontitud a atender la emergencia sanitaria”, enfatizó.

La asambleísta pidió que la gobernadora Esther Soria reparta de inmediato el material “porque guardado no salva vidas”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El representante del Sindicato de Trabajadores Médicos (Sirmes), Yuri Lazarte, dijo que es lamentable que se guarden los insumos de bioseguridad, “porque se necesitan para atender a la población y su carencia también generan repercusiones con profesionales que ya están contagiados, aislados. Y si estos equipos de bioseguridad están guardados tiene que haber responsable y hacer una investigación”.

El responsable de Gestión Municipal y Redes del Sedes, Rolando Flores, justificó que el material esté estocado, porque se distribuirá de acuerdo a la demanda que reciban de los centros.

“En el Sedes se hace la recepción. Una cosa es lo que se programa, pero la parte física es lo que están viendo, probablemente hayan pensado que esto estaba estocado hasta el techo, no es así. El único producto que nos ha llegado, la anterior semana, es el alcohol en gel eso no lo vamos a negar, pero el alcohol en gel no estaba entre las primeras solicitudes de bioseguridad, porque no es un equipo de protección; es un insumo de todos los establecimientos”, declaró.

Beramendi anunció una investigación e interpelación a la Gobernadora sobre los insumos guardados y los precios de los productos.