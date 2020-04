Horóscopo de hoy: predicciones de Josie Diez Canseco para el jueves 2 de marzo

ARIES (20 MAR – 19 ABR): El amor te abrirá oportunidades interesantes que no dejarás pasar, una nueva ilusión llega a ti. Alcanzarás el éxito gracias a tu talento, hoy desarrollarás trabajos de mucha calidad, Un dinero que habías olvidado llegara a tus manos. Número de suerte, 12.

TAURO (20 ABR – 20 MAY): No habrá buena comunicación en tu vida sentimental, ten cuidado aun puedes mejorar las cosas. Sientes que ya no tienes hacia donde crecer en tu trabajo, hoy buscarás nuevas opciones, alguien con influencias te buscara. Número de suerte, 6.

GÉMINIS (21 MAY – 21 JUN): Terminarás con ese amor que te limita, hoy retomarás tu vida social sin que nadie te presione. Sientes que todos esperan demasiado de ti, y preferirás encargarte solo de lo tuyo, tranquila poco a poco irás encaminándote hacia el progreso. Número de suerte, 10.

CÁNCER (22 JUN – 21 JUL): Las equivocaciones te han ayudado a madurar, hoy lo más importante será tu tranquilidad. Te abrumará la responsabilidad que tendrás a tu cargo, si te calmas lograrás organizarte y podrás cumplir con todo lo que te han encomendado. Número de suerte, 11.

LEO (22 JUL – 22 AGO): Te has propuesto conquistar a esa persona y nada te detendrá, hoy lograrás llamar su atención. Conocerás a alguien que creerá en tus nuevas ideas y te ayudará a implementarlas, con mucha perseverancia lograrás cumplir con tus proyectos. Número de suerte, 14.

VIRGO (23 AGO – 22 SET): Caerás bien a donde vayas, tendrás muchas invitaciones, pero tu interés estará en alguien que hoy conocerás. Delegarás algunos trabajos y tratarás de descansar un poco, después te sentirás renovada y reiniciarás tus actividades. Número de suerte, 5.

LIBRA (23 SET – 22 OCT): Tu vida amorosa se complicará más, hoy te verás en una difícil situación que te obligará a tomar una decisión. Retomarás un proyecto personal que dejaste de lado, y empezarás a buscar apoyo para concretarlo. Número de suerte, 3.

ESCORPIO (23 OCT – 22 NOV): Hoy el amor solo te dará satisfacciones, estarás muy sociable y con ganas de divertirte. Un asunto legal llegará a su fin con resultados favorables para ti, las mejoras económicas llegan de forma inesperada, lograras tus objetivos Número de suerte, 20.

SAGITARIO (23 NOV – 22 DIC): Has madurado mucho emocionalmente y sabes lo que quieres, hoy tomarás decisiones importantes. Terminarás un trabajo o retomarás estudios que quedaron inconclusos. Alguien que no esperabas te propondrá un nuevo negocio. Número de suerte, 7.

CAPRICORNIO (23 DIC – 21 ENE): Vuelve a tu vida alguien que fue muy importante para ti, el reencuentro será apasionado. Tus responsabilidades se duplicarán, rechazarás nuevas propuestas hasta cumplir con lo que tienes, el éxito llegara muy pronto. Número de suerte, 13.

ACUARIO (22 ENE – 17 FEB): Dejarás de lamentarte por alguien que se fue de tu vida y volverás a sentirte bien emocionalmente. Te animarás a iniciar un negocio independiente, poco a poco ocupará todo tu tiempo y te dará bienestar económico. Número de suerte, 19.

PISCIS (18 FEB – 19 MAR): El encuentro que temías tendrá lugar hoy, te darás cuenta que esa persona ya no significa nada en tu vida. Tendrás la fuerza e iniciativa para salir adelante en todo lo que desees realizar, mejoras económicas llegaran a ti, ten paciencia. Número de suerte, 22.

Fuente: www.whatthegirl.com