No voy a callar

Me inscribí como candidata a Senadora en la lista de la Alianza Popular, con Andrónico Rodríguez como candidato a Presidente.

Y, como era previsible, surgieron los ataques de «los mismos de siempre». Los amigos y amigas que me apoyan y me acompañan en este nuevo camino me recomendaron no dar importancia a esas a acusaciones calumniosas. Pero voy a referirme a algunas de ellas, principalmente porque son difamaciones que esconden prácticas discriminatorias, hechas por personas que van por ahí disfrazados de intelectuales tolerantes. Es probable que ellos mismos ni siquiera se dieron cuenta de que sus ataques son razonamientos absurdos y machistas.

Andrés Gómez Vela deslizó un juicio moralista respecto a mí misma y mi familia. Dio la alarma de que mi esposo tendría una filiación política y yo otra. Lo dañino de su post es que sugiere que estaríamos actuando inmoralmente, yo en un frente político y mi esposo en otro, como si fuera un cuoteo familiar para estar siempre en el poder.

El razonamiento de Andrés Gómez no solo es arbitrario, sino también ignorante. ¿Acaso pretende decir que una mujer debe de subsumirse a la posición política del marido? ¿Si el marido está en política, la mujer debe renunciar a sus actividades públicas? En qué cosas está pensando Andrés Gómez, ¿El hecho de que mi esposo tenga una filiación liberal y lo haya hecho pública en sus libros y que mi persona tenga convicciones de izquierda, es una falta contra la sociedad? No, claro que no lo es. ¿Sabrá Gómez qué significa agencia política?

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La política y el sistema de creencias al que se acoge cada quien, es un asunto individual, no familiar. Estoy segura de que Andrés Gómez lo sabe, pero sospecho de que esas insinuaciones dañinas que publicó tienen, en realidad, un sentido coyuntural político. Su post es un ataque de campaña, pues él mismo es un candidato presidencial proclamado por el sector cocalero de Los Yungas.

No temo a los ataques políticos ni al debate, siempre que estos no oculten posturas oscuras. Andrés Gómez escribe desde una supuesta posición de neutralidad periodística y no es capaz de sincerarse y a aceptar que él es un opinador con intereses políticos. El 2019 ya estuvo en coordinaciones para ser candidato a presidente. Y este año también se hizo proclamar como candidato a Presidente. Es un derecho y una aspiración legítima, pero si no logró consolidarse como el salvador de Bolivia que se alucina, no es mi culpa y, por eso mismo, no voy a tolerar sus frustraciones ni sus ataques machistas.

Otros como Rafael Archondo insinúan en un post que mi esposo es candidato de una fuerza política distinta a la mía. Es falso, él lo sabe, pero no tiene ningún problema en insinuarlo porque para su larga campaña en mi contra le es útil. Sobre Achondo deberíamos decir que no esperamos esto, su esposa fue legisladora de López Obrador, aquel presidente que recibió a Evo en el 2019. Sus frustraciones políticas son viejas; otro «imparcial» cuyo paso por la política tanto de Condepa como del MAS, él prefiere olvidar. Recuerdo que como invitado de mi programa «Esta Casa no es Hotel», programa que luego él mismo afirmó que era de Garcia Linera, me pidió en más de una oportunidad que invitemos a Evo Morales, no para reclamar ninguna de sus acciones, sino «para darle un abrazo», por suerte la nube lo registra todo. Estos dos dueños de la moral y la verdad creen que me van a callar o asustar con ataques políticos, disfrazados de hipocresía y vulgaridad, no lograrán nada. No voy a callar nunca ante estos ataques lanzados desde el facilísimo de las redes.