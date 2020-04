Hoy pueden acudir a los centros de abasto las personas cuya C.I. concluya en 5 o 6

Militares y Policías realizan los controles en los diferentes centros de abasto.

Las medidas de seguridad se intensifican en el país por el aumento de casos de Covid-19, ya se tienen registrados 7 decesos a causa de este virus por ello la Policía y los Militares realizan los controles debidos en los centros de abasto ya que el día de hoy solo tienen permitido salir a abastecerse las personas cuya cédula de identidad culmine en 5 o 6.

Por ello las personas deben portal la cédula de identidad cuando se dirijan a los centros de abastecimiento, en caso de no contar con su C.I. puede portar el pasaporte o la licencia de conducir pero no pueden circular sin identificación ya que las personas que no tengan permitida la circulación serán arrestados por 8 horas y deberán cancelar una multa de Bs. 1.000

Además por seguridad y para evitar contagios se pide a las personas que acudan con barbijo.

