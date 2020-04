.@jdanielferrer es un cubano, un demócrata y un héroe. No se calla, no se escapa y no se r…

.@jdanielferrer es un cubano, un demócrata y un héroe.

No se calla, no se escapa y no se rinde. Lucha siempre de pie y jamás postrado de rodillas.

«CUBA LIBRE» dejará de ser un pedido etílico en bares, para ser una realidad libertaria gracias a Ferrer. ¡Bravo! https://t.co/kLjgJpRZiu





Fuente: Tuto Quiroga por Tuto Quiroga

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook