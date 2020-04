Jefe de Prensa de BTV en Santa Cruz desmiente supuesta solicitud de contrato de un programa

Luego de la aparición de una carta en redes sociales, la jefe de Prensa de BTV, Judith Prada, aseguró que ese documento es falso y que ella en ningún momento tuvo algo que ver con la contratación de programas.

Tras la aparición en redes sociales de una supuesta solicitud de contrato con un programa de televisión por la suma de Bs 1,4 millones, la jefe de Prensa de Bolivia TV en Santa Cruz, Judith Prada, denunció que esta publicación es «falsa», situación que ha sido verificada por el sitio chequeabolivia.bo.

De acuerdo a la publicación, Prada habría pedido al gerente general del canal, Andrés Rojas, la contratación del programa ‘No Mentirás’ por casi un millón y medio de bolivianos; sin embargo, la jefe de Prensa negó esta situación. «No soy Gerente Regional de Santa Cruz, mi trabajo es totalmente periodístico y es una jefatura de Prensa. Tengo un valioso equipo de periodistas, camarógrafos y coordinadores. Mi única preocupación es que ellos estén bien en este momento tan difícil para la cobertura en está crisis sanitaria inédita y dura. Mi trabajo es 100% periodístico, desde este departamento no hacemos contratos, no manejamos las finanzas, no te tenemos ningún acuerdo administrativo con la PROGRAMACIÓN DEL CANAL, sólo producimos los informativos cada hora. En cuanto a otras producciones desconocemos totalmente todo, porque además, las áreas de trabajo están definidos», explicó Prada.

«Realmente no comprendemos el sentido de esa falsa información y la intención. Simplemente, mantengo la misma serenidad abocada exclusivamente a nuestros informativos a nivel nacional», enfatizó en comunicación con el portal digital eju.tv

Esta publicación anónima calificada como falsa circuló por redes sociales después del anuncio de que el programa No Mentirás se retiró de la red televisiva PAT.

