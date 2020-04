Junio es el plazo fatal para el reinicio del torneo Apertura

Campeones

jueves, 23 de abril de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

La primera semana de junio es la fecha tope que tiene la dirección de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para reiniciar el torneo Apertura de la División Profesional. El certamen local quedó paralizado el pasado 15 de marzo debido a la cuarentena que dispuso el gobierno nacional por el Covid-19.

Retomando la competición entre el 3 y 6 de junio, las 14 fechas que aún faltan por cumplir se terminarían de jugar el 19 de julio con partidos cada tres días, tal como pasó en diciembre del año pasado tras el receso que hubo producto de los conflictos sociales que vivió nuestro país.

“Hay fechas tope que hemos visto y que se han hecho conocer al comité ejecutivo. Si comenzamos en junio tenemos el tiempo para jugar el Clausura en los tiempos que estaban previstos”, explicó Adrián Monje, director de esta repartición.

Para Monje estos serían los plazos ideales ya que Conmebol adelantó la posibilidad de retomar la Copa Libertadores en agosto de este año. Por Bolivia aún están en fase de grupos Wilstermann y Bolívar; pero si el torneo local se juega entre junio y julio no habría ningún cruce de fechas.

El gran problema para los clubes será ver qué pasa si el Gobierno amplía la cuarentena más allá del 30 de abril o si en mayo el país se empieza a reactivar de forma progresiva y aún prohibe los permisos para organizar espectáculos deportivos que congreguen una gran cantidad de gente en los estadios.

“En el mes de junio tiene que ser el reinicio del certamen Apertura, siempre en función a ello hay que tomar decisiones, pero vamos a esperar que exista el alta a esta pandemia de parte del Gobierno para retomar las actividades y el consejo defina desde cuando volvemos a jugar. Nosotros haremos propuestas de acuerdo a los tiempos que tenemos”, aclaró Monje.

Otros escenarios

Los 14 clubes de la División Profesional ya conocen las varias alternativas que se pueden implementar para volver a la competencia en función a las determinaciones y las restricciones que tome el Gobierno.

Si hay imposibilidad de jugar en junio, las instituciones deberán resolver cómo terminar la temporada deportiva y decidir como clasificarán los ocho equipos que aspiran a llegar al torneo internacional en 2021 en la Libertadores y la Sudamericana.

Entre las posibilidades que se manejan se encuentra concluir el Apertura y si el calendario está apretado jugar un torneo por series en el segundo semestre de esta gestión.

Otra alternativa que se contempla es realizar un certamen de tres ruedas -una de ellas prácticamente está por concluir y luego vendrían dos más hasta fin de año- y determinar por una tabla total todos los premios y los descensos de categoría.

“De momento la prioridad es la salud. No podemos especular en fechas probables, dependemos de que la enfermedad no avance. Es una situación muy complicada la que toca y no podemos hacer nada”, admitió el vicepresidente del club Bolívar, Dardo Gómez.

Criterios deportivos

Lo único seguro es que la Federación Boliviana de Fútbol y los clubes decidieron respetar los “criterios deportivos” para definir a los campeones de la temporada y hacer a un lado cualquier otra posibilidad que en su momento se mencionó para definir a nuestros representantes.

Hasta la fecha 12, cuando se produjo el receso obligado, The Strongest y Always Ready eran los punteros del campeonato con 21 puntos cada uno. En segundo lugar estaban Bolívar, Wilstermann, Royal Pari y Blooming con 20 unidades.

