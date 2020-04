Karate implementa clases virtuales para deportistas asociados

«En principio tuvimos pocos en la clase porque no podían instalar el programa o tuvieron algún desperfecto técnico, sin embargo, poco a poco estamos viendo la mejor forma de que todos cuenten con ese servicio tecnológico para entrenar cotidianamente», declaró el directivo y entrenador de las artes marciales del club Kyokushin Dojo.

Según Beltrán, cuando comenzó la cuarentena por el COVID-19 en el país, la única alternativa para llevar adelante las prácticas fue por medio de WhatsApp para entregar planes de entrenamiento personalizados a los deportistas, pero no se podía controlar si el trabajo recomendado se cumplía a cabalidad. «Los atletas enviaban sus rutinas de entrenamiento en una grabación de video por algunos minutos y nada más, no se podía conocer si se cumplía el trabajo como uno pretende. Además, esos cortos fueron agotando la memoria de mi teléfono y no se podía recibir las imágenes esa situación me obligó a buscar otras alternativas», amplió Beltrán.

El propósito del directivo es apelar a este programa de entrenamiento hasta el 30 de abril, fecha tope que puso el Gobierno para la cuarentena. Sin embargo, no se descarta que esta fecha límite se prolongue por algunas semanas más. «Tenemos que esperar que determinan las autoridades, solo queda darnos modos para entrenar y apoyar a los deportistas. Las prácticas se realizan en un solo horario y el trabajo es de manera general, por el momento, no se realiza un trabajo específico porque no existe competencia», explicó Beltrán. Los deportistas pueden llevar adelante sus entrenamientos en un ambiente de su casa, patio o una terraza.

No requieren un tatami o una alfombra, las prácticas se pueden desarrollar en el piso y con su uniforme correspondiente. Aseguró que todos los clubes del departamento llevan adelante esta nueva forma de entrenamiento como: Genbukai, Kontackto, Bunkai, Bushidokai, Oyama y Gildo Dojo. Además, de las entidades que pertenecen a los municipios de Vinto, Quillacollo y Cliza.

El entrenador (arriba) dirige el trabajo de los deportistas por la aplicación zoom. GENTILEZA: EDDY BELTRÁN.

CONVOCATORIA A TORNEO VIRTUAL KATA Eddy Beltrán adelantó que se lanzará la convocatoria para el primer campeonato nacional virtual de Kata (combate con un contrincante imaginario) que se realizará del 25 de abril al 9 de mayo, para damas y varones en 28 categorías. Se contará con cinco jueces que evaluarán las rutinas y darán una calificación para conocer a los ganadores.

«Vamos a crear una plataforma para que los deportistas nos hagan llegar sus vídeos con el combate y los ganadores tendrán premios en efectivo. De las 28 categorías 14 son del nivel básico y otro número similar de los experimentados, tanto en damas como en varones», dijo el estratega. Esta modalidad de lucha está avalada por las federaciones internacionales y en Bolivia. Es una secuencia específica que van desde aproximadamente 20 a 70 (o incluso más) movimientos dependiendo del grado de dificultad del kata, pues se consideran como bases gestuales que se contienen o complementan unas con otras.

Las kata generalmente incluyen combinaciones de golpes de manos y pies, bloqueos, chequeos, desvíos, desplazamientos, pisotones, agarres, algunas luxaciones, lanzamientos, barridos, giros, saltos, desarmes contra armas clásicas, estrangulaciones, movimientos tácticos, manejo de la respiración y manejo de los ritmos de defensa y ataque; que son realizados buscando una ejecución perfecta. «Los entrenadores que habiliten a 10 o más deportistas para este torneo tendrán un porcentaje del monto de la inscripción, sean sus deportistas ganadores o no.

El propósito es incentivar a los estrategas en estos momentos que no generan ingresos por este receso, será una forma de apoyarlos en estos momentos difíciles», explicó. Beltran indicó que, por el momento, se descarta llevar adelante los campeonatos de contacto para evitar posibles contagios del coronavirus.

