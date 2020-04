La letal crítica de Ricky Gervais a las celebridades que se quejan del aislamiento por la pandemia de coronavirus

“Después de que esto termine, no quiero volver a escuchar a las personas quejándose sobre el estado de bienestar, nunca quiero volver a escuchar a las personas quejándose sobre las enfermeras. O porteros”, dijo Gervais de 58 años en declaraciones al tabloide The Sun. «Estas personas están haciendo turnos de 14 horas y no se quejan. Usan máscaras y quedan con llagas después de arriesgar su propia salud y la de sus familias desinteresadamente”, continuó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook