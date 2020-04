La violenta pelea a golpes entre las hermanas Kim y Kourtney Kardashian

“En el momento en el que me estaba quedando dormida escuché a gente subiendo las escaleras. Querían mi anillo y mis joyas, así que no me peleé, solo les di lo todo y me amarraron. Me pusieron cinta adhesiva sobre mis ojos y boca, fue lo más aterrador que he pasado en toda mi vida, pues pensé que estaba a punto de morir, solo te estás preparando para el momento en el que van a disparar y matarte. Esos 10 minutos realmente cambiaron toda mi vida”, explicó Kardashian West en una entrevista.