Sydni Lane es enfermera y posteó en su Instagram una foto de su cara visiblemente marcada por el uso de un barbijo especial N95 . «Me derrumbé y lloré hoy. Lloré de agotamiento, de derrota. Porque después de cuatro años de ser una enfermera de emergencias, de repente siento que no sé nada. Porque me duele la cara después de usar un N95 durante 13 malditas horas, que resulta ser el mismo N95 que usé ayer durante 12.5 horas, y el mismo de toda la semana pasada», escribió Lane junto a la foto de su rostro completamente irritado.

«No me inscribí para arriesgar la salud y la seguridad de mi familia y la mía porque la gente quería irse de vacaciones después de que no lo dijeran», escribió y agregó: «Tengo que ir a la habitación de cada paciente y en el fondo de mi mente creo que ‘este podría ser el paciente que me enferma … que me mata. Este podría ser el paciente que me da el virus que llevo a casa a mis hijos o mi esposo asmático'».

Otra enfermera, Cierra Nicole, de Maryland, Estados Unidos, también posteó en Instagram una foto de rostro con los signos de los EPP : «Esta es la nueva normalidad después de un turno, ampollas en la nariz e irritación en la cara «.

«Usar una máscara durante 12 horas seguidas. Reutilizando una máscara durante al menos tres días, o hasta que esté visiblemente sucia. Colocándolo en una bolsa de papel después de un turno hasta el día siguiente. Este virus es real y las personas están enfermas, luchando por sus vidas», explicó en la red social.