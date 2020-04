Murillo le pide a Lanchipa que dé la cara: «No hay espacio para cobardes»

Nacional

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, exigió al Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, que dé la cara ante los casos de delincuencia y narcotráfico que se registran en el país. Le recriminó por estar «oculto» y le exigió que, si no tiene el valor para trabajar durante la crisis del coronavirus, renuncie.

«Si no está enfermo, dé la cara. No se oculte. Desde que lo amenazaron los del MAS, se ocultó. Si no tiene valor para seguir en su puesto y hacer su trabajo, solamente tiene un camino, renuncie y váyase a su casa. Aquí estamos los bolivianos para defender al pueblo, no para meternos debajo de un escritorio cuando alguien no amenaza. En este momento tan difícil de la historia de Bolivia, no hay espacio para cobardes», aseveró el Ministro.

La autoridad contó que ha intentando comunicarse con el Fiscal General, pero él no respondió las llamadas. Murillo dijo que está preocupado porque Lanchipa ha desaparecido hace días.

El 4 de marzo, la diputada del MAS, Juana Quispe, llamó «malagradecido» al Fiscal General, elegido por la mayoría de votos en la Asamblea Legislativa que son del MAS. Ese día compareció ante la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados por el proceso iniciado contra el expresidente Evo Morales por terrorismo y sedición.

“Los bolivianos nos han elegido a nosotros y nosotros según las notas que se han presentado para la postulación para fiscales se ha elegido por mayoría legislativa, ahora el fiscal (Lanchipa) se ha convertido en un represor, violador de los derechos humanos de Bolivia” justificó la parlamentaria.

El ministro Murillo recalcó que Lanchipa debería estar al frente en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Aclaró que cuando el Fiscal General hizo un buen trabajo lo felicitó, pero hoy lo recrimina. Luego felicitó a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Púbico porque ellos sí “están haciendo bien su trabajo”.