“Me quebró el alma”: El testimonio del policía que encontró a la pequeña Kiara sin vida y rompió en llanto

La niña de tres años se perdió en medio del monte en el Beni y fue hallada una semana después con la ropa deshecha. Falleció por deshidratación.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno

El pasado 5 de julio, comenzó el calvario de la familia de Kiara, una niña de 3 años que se perdió en medio del bosque en el Beni y fue hallada una semana después, tras un intenso operativo policial y de comunarios, ya sin vida.

La imagen que recorrió y conmovió en redes sociales, fue el momento en que el suboficial de la Policía, Erwin Molina, encontró el cuerpo de la pequeña y rompió en llanto.

«Me cuesta hablar del tema, pero es parte de la labor policial. Retroceder al momento en que ella se perdió de sus familiares, es un dolor, como padre y abuelo que soy, me quiebra. Sigo recordando el momento que la vi, ese instante», comentó aun acongojado Molina, en Que No Me Pierda de Red Uno.

Según indicaron los padres de Kiara en la denuncia, la niña se perdió el sábado 5 de julio. Desde ese momento, comenzaron a buscarla en medio de la vegetación. «El domingo a las 19 horas recién reportan el caso a mi comando. Me llegó el audio de un dirigente manifestando la situación. Esa misma noche, personal de servicio se constituyó a la entrada a la comunidad, que es sobre la carretera, para entrevistar al padre y dar parte a la Defensoría de la Niñez. También se pidió refuerzo para realizar la búsqueda», explicó.

El suboficial indicó que esperaban encontrarla con vida, «lo pedían a Dios», tenían la fe de ayudar y apoyar a la familia. «Todos tenemos seres queridos y no queremos que nos suceda a ninguno de nosotros esta situación», agregó.

Sin embargo, debido al lugar donde se perdió Kiara y la edad que tenía, las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. «A esa edad, un bebé depende solamente de la mamá, no tiene conocimiento de cómo sobrevivir en ese monte. El médico forense certificó que no sufrió violencia, lo que se manejó en primera instancia porque estaba semidesnuda, pero fue porque se entró a la vegetación, llena de espinas, se enganchó su ropita y ella seguía luchando, tuvo que sacarse, jalando entre los matorrales», agregó.

Molina afirmó que en sus 26 años de servicio, atendió un sinnúmero de casos de fallecimientos. «Fue la primera vez en la vida que vi la escena y retrocedí al momento en que ella se perdió, cómo sufrió, cómo vivió esos momentos de dolor, desvanecerse por el hambre, la sed, el frío, eso me quiebra. Pensar en eso desgarra por dentro. No se pudo hacer nada para encontrarla con vida, agotamos todos los esfuerzos y no se pudo», lamentó.

A partir de esta experiencia, le pidió a Dios poder servir de mejor manera a la población. «Pedirle a los padres de familia que no descuidemos a nuestros hijos ni por un segundo, porque son ángeles que no pueden sobrevivir en la selva, donde es lejos, no camina la gente. Me quiebra el alma», complementó.