Oficial: el primer ministro francés confirma la finalización de la Ligue 1 de Francia

Ya es oficial. La Ligue 1 finaliza definitivamente para lo que resta de temporada. Así lo ha confirmado el primer ministro francés, Edouard Phillipe, hace escasamente unos minutos. La noticia pilla por sorpresa a la LFP, que tenía como objetivo la de volver a los entrenamientos el 11 de mayo y reanudar la Ligue 1 en junio.

«La Ligue 1 no podrá jugarse hasta septiembre. Los deportes se podrán practicar al aire libre, pero siempre de forma individual», dijo el Primer Ministro francés, que además añadió que los deportes de contacto no podrán volver tras el 11 de mayo, fecha fijada por el ejecutivo para acabar el confinamiento. «Los equipos de fútbol no podrán entrenar de forma colectiva, sí se podrán hacer entrenamientos individuales en lugares cerrados»

Tal como ha confirmado L’Equipe, la intención de la Federación y de la LFP es la de reunirse en el mes de mayo para tomar una decisión con respecto a los ascensos, descensos y acceso a posiciones europeas. Hay varios escenarios posibles, pero el que cobra más fuerza es el de acabar la Ligue 1 en la jornada 28, una decisión que perjudicaría gravemente a Lyon y Saint-Étienne, que no podían acceder a Europa por la vía de la liga, y sí por la final de Copa (Copa de Francia y Copa de la Liga) que ambos iban a jugar contra el PSG..

Las consecuencias de la suspensión de la temporada serán devastadoras, tanto futbolística como económicamente. Los equipos de la Ligue 1 sufrirán un déficit económico sin precedentes, además de modificar de forma drástica el acuerdo alcanzado el jueves con las televisiones en cuanto a derechos televisivos se refiere.

Fuente: https://as.com/