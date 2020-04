OMS: En Bolivia la letalidad está alta porque hay pocos diagnósticos

COCHABAMBA |

El representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS-OPS) en Bolivia, Alfonso Tenorio, dijo hoy que una de las explicaciones por el alto índice de letalidad del coronavirus en Bolivia, donde se registran 123 casos y 8 fallecidos, es que se han hecho pocas pruebas de diagnóstico, por lo que la cantidad de casos positivos debe ser mayor a la registrada.

“Cuando se diagnostica pocas personas, que no es un tema exclusivo de Bolivia, al haber pocas pruebas entonces se han diagnosticado 123 y probablemente ese número no sea real”, dijo Tenorio en un contacto con medios nacionales.

Y ejemplificó: “De 100 (casos positivos) fallecieron 6, entonces se habla de 6 por ciento de letalidad, pero si no son 100 casos, sino que son 200, hipotéticamente, entonces ahí ya no es 6 por ciento sino 3 por ciento, entonces creemos que en Bolivia y otros países que tienen letalidad alta, por ahora son (cifras) ficticias porque no se tiene el número real de personas infectadas”.

Resumió que “en Bolivia la letalidad está alta porque hay pocos diagnósticos”, pero aclaró que el país está dentro del rango de letalidad que presentaron otras naciones, por lo que “no es ninguna sorpresa”.

Bolivia es el país con mayor letalidad de la región, con 6,5 por ciento. Le siguen Paraguay con 4,62 por ciento; Brasil con 3,59 por ciento y Ecuador con 3,35 por ciento.

A nivel mundial las tasas de letalidad son diferentes: mientras en Italia sobrepasa el 10 por ciento, en España llega a 8,5 por ciento de letalidad, pero en el otro extremo, en Alemania es de sólo 0,8 por ciento.

La OMS estima que la tasa de letalidad del virus está entre 2 y 3 por ciento.

Fuente: Los Tiempos