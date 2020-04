Otra jornada de largas filas para cobrar rentas y bonos

Sociedad

lunes, 6 de abril de 2020 · 09:57

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete Dgital

Este lunes, al igual que la anterior semana, es otra jornada de largas filas para el cobro de rentas y bonos. La mayoría son adultos mayores, pero también están los familiares de los beneficiarios que acuden al banco con una carta. En La Paz, Tarija, Oruro y Cochabamba, entre otras ciudades se observan largas filas al rededor de las entidades financieras.

Además de la renta dignidad también cobran el bono de la canasta familiar, que se otorga por la crisis sanitaria del coronavirus. Ambos cobros se hacen de acuerdo con el orden por el número de carnet.

En la zona de San Pedro, para el Banco Unión la fila se extiende en todo un manzano. Avanza metro y medio cada cinco minutos. Y son tantas personas que la última termina en el principio de la fila.

“No hay nadie que cobre por mí, yo nomás he venido temprano”, comenta una señora de la tercera edad, mientras espera parada en la fila que sube por la calle Nicolás Acosta hasta boquerón, se va a la Almirante Grau y baja hacia el mercado Rodríguez.

En las agencias del Banco Unión, el pago de la renta dignidad comenzó el 1 de abril. El 3 de abril se sumó la canasta familiar. El viernes se incluyó en el pago a las cooperativas y desde hoy se suman los afiliados a la Asociación de Entidades Financieras (Asofin) y algunas de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), como Prodem. Eso provoca que las filas sean extensas.

“Para facilitar el pago hemos logrado que las sucursales del Banco Unión permanezcan abiertas de siete de la mañana hasta las 12 del mediodía. Estamos pidiendo la colaboración de otros bancos para que mañana también paguen la Renta Dignidad y la Canasta Familiar”, afirmó la Jefa de Estado desde su cuenta en Twitter.

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) determinó que a partir el viernes pasado se inicia el pago de la Canasta Familiar. Debería haber 51 agencias bancarias y sucursales a nivel nacional para el pago de ambos beneficios.

Sin embargo, los bancos manifestaron que harán los esfuerzos y señalaron que todas las agencias habilitadas durante esta cuarentena atenderán a los beneficiarios de los bonos a partir del 8 de abril, de acuerdo al portal Urgente.bo. Entonces desde el miércoles, ya se pagará en todas las entidades financieras, bancos, mutuales, cooperativas, Diaconia, entre otros como financieras de Mujer Crecer.

Las personas comienzan a hacer fila desde muy temprano. El primero día se reportó que varios adultos, que venían desde el área rural no alcanzaron a cobrar su renta.

El pago de canasta familiar para tercera edad está habilitado pero aún no el que corresponde a quienes se benefician del bono Juana Azurduy y por discapacidad. El pago de ese bono se anunció para esta semana, pero aún no hay fecha.

Por la emergencia sanitaria y cuarentena por el coronavirus en Bolivia, las entidades financieras públicas y privadas están obligadas a atender con prioridad todo tipo de pago de rentas y bonos a las personas de la tercera edad, incapacitados y beneficiarios en general de los pagos aprobados por el Gobierno para las familias de escasos recursos.

El Gobierno aprobó el Decreto Supremo 4206, que reglamenta la Ley 1294, Excepcional de Diferimiento de Pagos de Créditos y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos, norma promulgada el 1 de abril de 2020.