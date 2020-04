Recibió tratamiento durante 15 días en el hospital La Portada de La Paz; aunque su caso no era severo, los síntomas se fueron complicando hasta quitarle la respiración, tuvo miedo de morir.

Hace más de 15 días, un paciente que dio positivo al nuevo coronavirus fue internado en el hospital La Portada. Lo que empezó como un cuadro febril complicó sus pulmones y hubo momentos en que le quitó la respiración. Hoy, él está de nuevo en su hogar y se constituye en el primer caso de alta médica de un paciente con COVID-19 en el municipio de La Paz.

“Fue desesperante; (se repetía dentro mío) la negación: por qué a mí, si me cuidé, pero esta enfermedad no elige a quién va a afectar”, narró el paciente antes de abandonar el nosocomio, según un reporte informativo de la municipalidad paceña.

No entiende cómo fue que el virus ingresó en su cuerpo ya que era riguroso con las medidas sanitarias, en especial con el uso de alcohol y lavandina antes de ingresar a su vivienda.

“Pensaba en mi familia, en la impotencia de no verlos otra vez, y me dije, ‘bueno, voy a despedirme de ellos”, relató.

Responsabilidad

El paciente recuperado llamó a la población a ser responsables con las medidas de protección. «Lo que les puedo recomendar es que no lo tomen como un chiste. Uno no se da cuenta, piensa que es una gripe o una tos simple, cuando llegué aquí solo tenía temperatura alta, pero luego se complicó y recién caí en cuenta. Ataca fuerte a los pulmones. Yo me sentía muy frío, no podía ni respirar bien», describió.

La noticia sobre el alta médica de esta persona fue dada a conocer este miércoles por el alcalde Luis Revilla, cuya administración tiene a cargo el hospital La Portada, donde son derivados los pacientes con el nuevo coronavirus en estado leve y moderado.

“En medio de tanta preocupación y de tanta angustia por la enfermedad, hemos tenido ya una buena noticia el día de ayer (por el martes): uno de los primeros pacientes que ha sido atendido hace más de 15 días en La Portada ha sido dado de alta», dijo el burgomaestre.

Destaca la labor de los médicos

Al dejar el nosocomio –se lee en el reporte de prensa–, el paciente recuperado valoró la atención recibida en el hospital La Portada, en especial el trato humano que recibió de parte de la directora, los médicos, enfermeros y licenciados. Sobre todo resaltó la labor del galeno que lo atendió, quien le animó en los momentos de depresión.

«Venían a cada momento, me tomaban la presión; venía el radiólogo y me veía el corazón. El médico a cargo entraba casi todo el día y en la noche me monitoreaban”, dijo.

Entre el tercer y cuarto día de internación, el paciente sintió mejoría y cuando le entregaron la primera prueba que dio negativo al COVID-19, tuvo que prestarse un teléfono para dar la noticia a su esposa, ya que su móvil se descompuso. La noticia provocó lágrimas de alegría en su compañera de vida, relata la nota.

